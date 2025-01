A sus 59 años, esta ex modelo rompe con los estereotipos de edad

Brooke Shields, icónica exmodelo y actriz, demuestra que a sus 59 años, la edad no es barrera para seguir siendo influyente y relevante. Con una carrera que comenzó cuando tenía solo 11 meses, ha abarcado décadas, mientras se reinventaba constantemente. Hoy utiliza su plataforma para enfrentar los prejuicios relacionados con la edad y compartir su experiencia con sinceridad.

Una carrera marcada por comienzos tempranos



Modelo desde sus primeros meses, Brooke Shields rápidamente se convirtió en un ícono. A los 14 años, fue la modelo más joven en aparecer en la portada de Vogue, antes de hacerse mundialmente famosa gracias a un controvertido anuncio de Calvin Klein. Con tan solo 16 años, su rostro está entre los más reconocibles del mundo. Al mismo tiempo, se hizo un nombre en el cine con papeles destacados. Little One (1978) y The Blue Lagoon (1980) la impulsaron al centro de atención como actriz, a pesar de las controversias que rodearon algunos de sus proyectos.



Una carrera diversa y una resiliencia admirable.

A lo largo de los años, Brooke Shields ha alternado entre el modelaje, el cine y la televisión. También protagonizó musicales en Broadway como Chicago y Cabaret . Esta formación ecléctica es un testimonio de su capacidad para adaptarse y mantenerse relevante, incluso cuando los estándares de la industria evolucionan. En los años 1990, se estableció en la serie Susan , que le valió varias nominaciones a los Globos de Oro, antes de favorecer las apariciones en televisión y proyectos más personales en los años 2000 y 2010.

Hablar con valentía contra la discriminación por edad



En sus nuevas memorias, Brooke Shields comparte sus pensamientos sobre las presiones sociales del envejecimiento, particularmente en la industria del entretenimiento. Recuerda el momento en que se dio cuenta de que había alcanzado "cierta edad", pero también cómo se niega a dejar que eso la defina. Con sinceridad, habla de sus experiencias personales, su lucha contra los estereotipos de edad y su deseo de inspirar a las mujeres a aceptarse plenamente, sin importar su etapa de la vida.

Más que una simple celebridad, Brooke Shields se ha convertido en una voz para mujeres de todas las edades, recordándoles que es posible reinventar su carrera y romper las normas, incluso en un mundo que a menudo glorifica a la juventud. Su trayectoria y su compromiso la convierten en una fuente de inspiración para una nueva generación.

Fuente: Body Optimis