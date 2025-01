El duro mensaje de Maxi López contra Mauro Icardi: “Pobreza en la cabeza”

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi es una historia que parece no tener fin y a medida que pasan los días nuevos jugadores entran en escena. Sin embargo, Maxi López, el padre de los tres hijos de Wanda, no tuvo problemas en hablar acerca de las actitudes del delantero del Galatasaray con su expareja e incluso lo animó a tener una charla. Ahora, fue un pasito más allá y dejó una dura frase en sus historias de Instagram.

Luego de pasar unas horas en Brasil, regresó a Buenos Aires y salió a comer con Valentino, Benedicto, Constantino, un amigo del exfutbolista de River y la actual pareja del mayor de los López, a un reconocido restaurante ubicado en la Costanera, que en los últimos meses se convirtió en un protagonista indiscutible de esta novela: Gardiner.





Horas después de este almuerzo, utilizó la cuenta que tiene en Threads, la red social que lanzó Meta, y dejó el contundente mensaje que aparecía en uno de los manteles que estaban en la mesa.

“¿De qué sirve la riqueza en los bolsillos, si hay pobreza en la cabeza?”, reza la pregunta que estaba escrita en uno de los papeles sobre la mesa, y que publicó Maxi en sus redes sociales. De inmediato, los internautas no tardaron en interpretar estas palabras como un ataque en contra del rosarino.



Esta no es la primera vez que habla en contra de la expareja de Wanda. Cabe recordar que la relación entre Icardi y Nara comenzó mientras la empresaria recién se estaba separando de López, en medio de una escandalosa pelea. “Estoy súper tranquilo. Estoy concentrado en mis chicos. Pasaron unas vacaciones conmigo en Suiza y ahora yo me vine a pasar unos días acá”, contó acerca de su presencia en la Argentina en un móvil con LAM (América TV).

“No vi nada de los chats. No pasa nada, cada uno vive el calvario que quiere vivir. No me interesa lo que hace”, dijo Maxi, relajado, mientras intentaba subirse a su automóvil.



A continuación, uno de los noteros presentes le preguntó a Maxi si creía que Icardi estaba esperando un hijo junto a Eugenia La China Suárez. “No sé, si sigue así...”, contestó López entre risas, haciendo referencia solapada a la intensidad con la que viven su flamante relación la actriz y el futbolista. Otro de los cronistas volvió a referirle la cuestión en la que Mauro lo trataba de padre abandónico. En ese momento el exdelantero hizo alusión al vínculo que Icardi mantiene con sus hijas. “Tienen que ver los videos y ver lo que dicen las hijas de él. Pregúntenle a él a ver si las chicas quieren estar con él”, dijo sin filtros.

“Mi relación con Wanda está súper, bien, tranquila. Pasamos un momento con todos mis hijos, las hijas de ella, súper tranquilos, relajados. Vinimos para pasar un momento en familia y tranquilos. Yo tengo a mi familia que está en Suiza también, estoy acá por mis chicos y ese es mi plan”, dijo después acerca de que se especuló con una posible reconciliación con Nara. “Las cosas terminan saliendo y se ve la verdad”, agregó luego con respecto a un comentario de uno de los cronistas, quien le apuntó que cuando se separó de Wanda él fue sindicado como “el malo de la película”.

“¿Alguna vez le pudiste decir a Mauro en la cara las cosas que pensás?”, le preguntaron a Maxi, mientras se acomodaba en el asiento de su vehículo para irse. “Nunca me quiso enfrentar, nunca quiso hablar. Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima”, cerró Maxi entre risas aunque desafiante. No es menor destacar que la relación entre los dos deportistas nunca fue buena y a lo largo de los años decidieron tener el menor contacto posible.

Fuente: teleshow