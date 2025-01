Pullaro admitió la posibilidad de distintas listas electorales en Unidos

El gobernador Maximiliano Pullaro manifestó su preferencia por la existencia de listas únicas dentro del frente Unidos en las elecciones de autoridades locales de este año, pero no descartó ni desalentó la posibilidad de que haya internas en algunos distritos.

En tanto, a poco más de una semana del cierre de listas, evitó confirmar que vaya a encabezar la nómina de la coalición gobernante para convencionales constituyentes.

El mandatario formuló declaraciones este miércoles, en el marco del acto de inauguración de las obras de pavimentación de Avenida Peñaloza, junto al intendente Juan Pablo Poletti.

Al ser consultado sobre la eventualidad de que en las elecciones de autoridades comunales y municipales de ese año haya distintas listas en competencia dentro del frente Unidos, explicó que "uno pretende siempre y prefiere que haya una lista de unidad, que fortalezca una alternativa. Pero yo soy gobernador como producto del sistema de internas", remarcó.

En ese sentido, admitió que "a veces las internas son virulentas en el debate. Pero lo importante es que después el frente se pueda ordenar, y pueda ordenar sus objetivos. Con lo cual yo no descarto ninguna alternativa, ni en Santa Fe, ni en Rosario, ni en ninguna de las ciudades y pueblos de la provincia; porque a veces uno se mete y estas cosas son inevitables".

Pullaro partió de la base de que "cuando hay dos candidatos que sienten que tienen la posibilidad de liderar un proceso político en una ciudad, uno desde arriba no lo puede invalidar. Siempre se hace el esfuerzo por la unidad, nosotros bregamos por eso. Pero si esto no se da, nosotros vamos a ser equilibrados con todas las listas, y esto aplica a todos los partidos".

Definir alianzas y frentes electorales

Por otra parte, y a las puertas del vencimiento de la inscripción de alianzas electorales que competirán tanto en las elecciones locales (con PASO), como en la compulsa por convencionales constituyentes (con listas únicas), aclaró que "todos los partidos que se sientan representados por la gestión de Unidos, tanto en la provincia como en la ciudad o en las distintas localidades, son bienvenidos.

"Tenemos una forma de gobernar que tiene que ver con la austeridad, con la honestidad, con la eficiencia, con el orden, con el trabajo. Fíjense lo que trabajamos en enero, y el gobierno no para. Quienes se sientan identificados con eso, son bienvenidos", agregó.

En cuanto a su propia candidatura al frente de la lista de Unidos para la convención reformadora de la Constitución Provincial, aseguró que es algo que "no está definió aún. No he tomado el tema, estuve muy compenetrado en enero en la gestión".

"No descarto hacerlo, pero tampoco descarto no hacerlo. Si me tocaría ser candidato tampoco haría campaña, voy a seguir trabajando en cada uno de los detalles de la gestión pública".

Cuentas en orden

A propósito de ello, y del acto motivo de la convocatoria, recalcó que "Santa Fe es una provincia ordenada y ese orden nos ha permitido llevar adelante un programa de obra pública muy importante".

"Y la eficiencia en cada una de las compras, bajando los costos en todas las licitaciones, obras públicas, salud pública, educación, nos llevan a hacer la inversión más importante en la historia de la provincia y en el momento más difícil de la Argentina" expresó el gobernador.

De la misma manera, consideró que si la economía del país entra en una curva de crecimiento, "Santa Fe va a estar mucho mejor y vamos a poder terminar muchas obras que tenemos en marcha, porque nosotros cuidamos el peso de los santafesinos".



"Lo primero que hicimos fue bajar el costo de la política, los gastos de cada uno de los ministerios y cada uno de los funcionarios, para tener ejemplaridad y poner orden en otros espacios del Estado".

CON INFORMACION DE ELLITORAL.