De la euforia a la cautela: el FMI no envió una señal contundente y la pérdida de reservas acorta los tiempos

El Banco Central volvió a vender reservas, pese al anuncio de Luis Caputo sobre el principio de acuerdo con el FMI, para que el organismo le otorgue a la Argentina un préstamo por u$s20.000 millones.

Acuerdo con el FMI: la City espera una señal positiva del Gobierno, tras caída de reservas

El anuncio del ministro de Economía por la mañana consistió en adelantar que el monto del próximo programa con el Fondo totalizará u$s20.000 millones.

Caputo dio a entender que ese desembolso llegaría al BCRA de inmediato. Y permitiría, junto con transferencias de parte de otros organismos (BID-Banco Mundial y CAF), incrementar las reservas hasta los u$s50.000 millones.

La reacción del mercado en ese momento fue positiva, con los bonos al alza, lo mismo que las acciones y con las cotizaciones de los dólares hacia abajo.

Con el transcurrir de las horas, ese anuncio quedó relativizado. Primero por Julie Kosack, portavoz del Fondo, que no confirmó el monto de u$s20.000 millones y directamente habló de desembolsos "por tramos".

"El tamaño del paquete lo determinará finalmente nuestro Directorio Ejecutivo, pero puedo confirmar que las conversaciones se centran en un paquete considerable", se limitó a decir Kosack durante una conferencia de prensa desde Washington.

Respecto de los tramos del programa, la funcionaria del FMI dijo: "Como en todos nuestros programas, los desembolsos se realizarán en tramos a lo largo de su vigencia. Sin embargo, la distribución exacta y el tamaño de cada tramo también forman parte de las conversaciones en curso".

El mercado, a la espera tras anuncios confusos

Pasado el mediodía, el vocero presidencial, Manuel Adorni, tampoco pudo confirmar lo que el ministro insinuó un par de horas antes. Dijo que el ritmo de desembolsos estaba entre la información clasificada, confidencial, que no podía darse a conocer.

Las idas y vueltas generaron tensión en el mercado.

Miguel Kiguel fue directo: "mucha confusión con los anuncios, no se entiende cuánto va a ser el desembolso inicial (Espert dice u$s6.000 millones, Caputo sugiere más y el FMI dice que la plata va a venir en cuotas). Los anuncios no cambiaron la dinámica de los mercados y el Central volvió a vender dólares", posteó el ex subsecretario de Financiamiento de Domingo Cavallo en los años ‘90.

Christian Buteler también fue crítico a la hora de evaluar el discurso de Caputo: "Hemos pasado de la etapa del anuncio a la etapa de la aclaración de la aclaración", suscribió

¿Cuántos dólares podrían recibir Javier Milei y Luis Caputo?

La consultora 1816 sacó un reporte a última hora de ayer con el cálculo de la liquidez que llegaría con el nuevo acuerdo.

Los economistas de la consultora estimaron que el préstamo "neto" será de u$s6.000 millones (u$s20.000 millones del programa menos u$s14.000 millones que vencen de acá a los próximos 48 meses).

La pregunta inmediata refiere a cuánto de los u$s20.000 millones se incluirán en el desembolso inicial del programa.

Según 1816, en el 59% de los 311 acuerdos firmados por el FMI desde el año 2000, el primer desembolso nunca supera el 20% del total. En el caso argentino, nunca más de u$s4.000 millones.

Y que en el 92% de los casos, la primera transferencia nunca excedió el 50% del programa. En el caso argentino, el tope sería de u$s10.000 millones.

"Parece claro que el Gobierno está tratando de tener un trato especial", concluye 1816.

En todo caso, ese primer desembolso es clave, desde el punto de vista del Gobierno, para tener poder de fuego e intervenir en el mercado cambiario.

"Yo no le creo a Caputo cuando sugiere que el desembolso inicial servirá para llevar las reservas a u$s50.000 millones", refrendó el economista Guillermo Mondino desde Estados Unidos.

El esquema cambiario, una incógnita

Javier Milei volvió a descartar una devaluación. El Presidente habló en una radio luego del discurso de Caputo. "Hablar del tipo de cambio es irrelevante porque son tantos los dólares que respaldan la base que me podría sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y sobrarían además 24 mil millones de dólares", destacó en su argumento central.

La condición que le pondrá el Fondo a la Argentina para cerrar el trato forman parte de las incógnitas que recién se conocerán cuando se conozca el acuerdo. Por ahora, solo hay especulaciones y también está sobre la mesa el rechazo de Milei a una devaluación.

Al respecto, Kiguel vuelve a poner el dedo en la llaga: "El mercado ya da por sentado que el tipo de cambio ganará más flexibilidad y que la brecha cambiaria va un escalón más arriba. Pero los efectos inmediatos no son menores: el Banco Central sigue perdiendo reservas y la presión cambiaria no cede", escribió Kiguel en su informe a clientes.

