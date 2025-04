La caída de Marine Le Pen: cinco claves para entender la sentencia que reconfigura la política francesa

La reciente condena a Marine Le Pen por desvío de fondos del Parlamento Europeo marca un hito sin precedentes en la política francesa. La líder de la extrema derecha recibió una pena de inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos, lo que la aleja de la competencia por la presidencia en 2027.

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia emitida por el Tribunal Correccional de París es que la inhabilitación no se suspende automáticamente con la presentación de una apelación.

Esta medida excepcional se fundamenta en diversos motivos: la necesidad de garantizar la transparencia en la vida pública, la cuantía del fraude y la negativa de Le Pen a reconocer los hechos, lo que aumenta el riesgo de reincidencia.

La justicia también consideró que el sistema de financiamiento del partido de Le Pen, Agrupación Nacional (anteriormente Frente Nacional), socavó la neutralidad democrática al permitir que la formación compitiera en elecciones con ventajas indebidas.

Aunque la condena representa un obstáculo importante para la candidatura de Le Pen en 2027, no la descarta por completo. Según juristas, si la apelación se presenta rápidamente, el nuevo juicio podría tardar al menos un año en comenzar.

Otros expertos sugieren que, dada la magnitud del caso, que requirió una instrucción de diez años en primera instancia, el proceso podría extenderse hasta tres años. El calendario del nuevo juicio dependerá de la decisión de los jueces, incluso si la defensa de Le Pen solicita un procedimiento acelerado.

Le Pen también fue sentenciada a cuatro años de prisión, de los cuales dos podrán ser cumplidos mediante arresto domiciliario con un brazalete electrónico. No obstante, la aplicación de esta medida queda suspendida automáticamente en caso de apelación.

Un antecedente relevante es el del expresidente Nicolas Sarkozy, a quien en febrero se le colocó un brazalete electrónico tras la confirmación de su condena por corrupción en 2014.



La situación actual de Marine Le Pen en la Asamblea Nacional y un fallo sin precedentes

A pesar del fallo, Le Pen podrá conservar su escaño en la Asamblea Nacional hasta que se resuelva la apelación, conforme a la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés. Sin embargo, si se convocaran elecciones anticipadas, no podría presentarse para su reelección, un hecho relevante dado que su partido exigió en reiteradas ocasiones la disolución de la Asamblea.



En contraste, perderá su puesto en el Consejo Departamental de Pas de Calais, ya que los cargos electos locales se rigen por normativas distintas a las de los parlamentarios nacionales. No obstante, la sentencia no le impide ser nombrada ministra o primera ministra, ya que estos cargos no dependen de un proceso electoral.

La justicia determinó que el partido de Le Pen implementó un esquema ilícito de financiamiento con fondos del Parlamento Europeo, un método ideado por su padre, Jean-Marie Le Pen, y perpetuado por ella desde su llegada a la Eurocámara en 2009.

Los testimonios y correos electrónicos recopilados durante una década de investigación evidencian que, aunque no hubo enriquecimiento personal, la estructura benefició tanto a los dirigentes del partido como a la organización, que sin estos fondos podría haber enfrentado la quiebra.

El tribunal destacó que se trató de un "doble engaño": primero, al Parlamento Europeo, y segundo, a los electores, debido a un sistema fraudulento que se prolongó por más de doce años. La suma desviada asciende a más de cuatro millones de euros, lo que, según los jueces, representa una "situación de especial gravedad".

Fuente: Canal 26