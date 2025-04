Dólar: gracias al "carry trade" se repatriaron u$s239 millones en febrero

Por décimo tercer mes consecutivo, en febrero pasado los argentinos repatriaron más capitales de los que se llevaron fueron del sistema y lo hicieron por un monto de u$s239 millones. Se trata del período más largo desde que el Banco Central (BCRA) lleva registros sistemáticos de la llamada formación neta de activos externos de residentes del sector privado no financiero (FAE). De esta manera en el primer bimestre del año, la FAE superavitaria totalizó u$s376 millones de la mano de las nuevas apuestas al “carry trade” (venta de activos en dólares y compras de activos en pesos, apostando a la estabilidad cambiaria).

Según los datos del BCRA, el resultado superavitario de la FAE se debió a u$s170 millones por ventas netas de billetes más otros ingresos netos en concepto de divisas por u$s69 millones. Con relación a este último flujo, se trata fundamentalmente ingresos de fondos desde cuentas del exterior en moneda extranjera, lo que se conoce en el mercado como “canjes”, y que se explican por u$s54 millones provenientes del Sector Real y u$s31 millones del sector de Inversores Institucionales.

Este flujo positivo fue, parcialmente, compensados por los egresos netos de personas físicas por u$s16 millones. Por su parte, el resultado de billetes se explicó por las ventas netas de personas jurídicas y de las personas físicas por u$s141 millones y u$s29 millones, respectivamente.

De modo que, tanto los individuos como las empresas, en mayor o menor medida, siguieron convalidando las expectativas de cierta estabilidad cambiaria, lo que sobre el final del mes se enrarecieron de la mano del caso Libra y otros desaciertos oficiales, lo que también debería verse en marzo cuando estén las cifras oficiales tras las confusas declaraciones oficiales sobre el futuro del esquema cambiario.

Superávit de la cuenta financiera

Los datos del Balance Cambiario del BCRA de febrero muestran además que la cuenta financiera cambiaria resultó superavitaria por u$s974 millones, debido a los superávits del Sector Financiero y del Sector Privado No Financiero por u$s2.181 millones y u$s1.179 millones, respectivamente, que fueron, parcialmente, compensados por los déficits de Otros Movimientos Netos por u$s1.577 millones y del Gobierno Nacional y el BCRA por u$s810 millones.

El superávit de la cuenta financiera del Sector Privado no Financiero (u$s1.179 millones) se compuso por los ingresos netos de deudas financieras del exterior y títulos de deuda por u$s1.296 millones, por la liquidación neta de préstamos financieros locales por u$s1.211 millones, por los ingresos netos de activos externos (FAE) por u$s239 millones, por los ingresos netos de préstamos de organismos internacionales por u$s26 millones y por las ventas de títulos valores en moneda extranjera por u$s15 millones.

“Estos ingresos fueron parcialmente compensados por los egresos netos de inversión extranjera directa por u$s1.050 millones, por los registros de las operaciones de canje por transferencias netas con el exterior por u$s310 millones, por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por u$s245 millones y por los egresos netos de inversiones de portafolio de no residentes por u$s3 millones”, explica el BCRA. Por otro lado, las inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero registraron egresos netos (repatriaciones) a través del mercado de cambios por u$s1.050 millones.

Sector financiero

En cuanto al Sector Financiero, la cuenta financiera cambiaria arrojó un superávit de u$s2.181 millones, explicado principalmente por la caída por u$s1.959 millones de la tenencia de los activos en moneda extranjera de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC). A su vez, las entidades tuvieron ingresos netos por préstamos financieros, líneas de crédito y otros créditos por u$s267 millones, ingresos que fueron parcialmente compensados por la suscripción de forma neta de títulos valores con moneda extranjera por u$s46 millones.

Así las entidades finalizaron febrero con un stock de PGC de u$s8.465 millones, lo que significó una caída del 19% respecto del cierre del mes anterior. Esta caída se debió a la disminución en la tenencia de divisas por u$s1.353 millones y de billetes por u$s606 millones. En cuanto a la tenencia de billetes en moneda extranjera, al cierre de mes totalizó u$s7.362 millones, stock que representó el 87% del total de la PGC y que es conservado por las entidades para atender los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y las necesidades del mercado de cambios.

Futuros de dólar

Con relación a la posición del sistema en el mercado de futuros de dólar, el conjunto de entidades cerró febrero con una posición vendida a término en moneda extranjera por u$s1.000 millones, profundizando su posición vendida respecto al cierre del mes previo en unos u$s338 millones. Las entidades vendieron además u$s229 millones directamente a clientes “Forwards” y u$s110 millones en mercados institucionalizados. Las entidades nacionales y las entidades de capitales extranjeros elevaron su posición vendida respecto al mes pasado en u$s337 millones y u$s1 millón, cerrando febrero con posiciones vendidas netas de u$s448 millones y u$s552 millones, respectivamente.

* Para www.ambito.com