Viotti va a gastar más de $102.000.00 para adquirir un sistema informático para la gestión de reclamos

La Municipalidad de Rafaela ha publicado una licitación para contratar un Sistema Informático destinado a la Gestión de Reclamos de los Ciudadanos, en línea con el Decreto N.º 57.896. El presupuesto oficial para esta iniciativa es de 102.912.000 pesos. El objetivo del proyecto es modernizar la atención al ciudadano, permitiendo la gestión centralizada y en tiempo real de solicitudes y reportes.

Impulsada por la Secretaría Privada de Intendencia y Comunicación, esta propuesta busca mejorar la comunicación con los vecinos y optimizar los servicios internos del municipio. Las ofertas se recibirán en la Dirección de Compras hasta el 24 de septiembre.

Especificaciones técnicas

El sistema debe operar como «software como servicio» (SaaS), lo que implica que el proveedor se encargará de la infraestructura y el mantenimiento, permitiendo a la municipalidad centrarse en la gestión. El sistema deberá estar operativo en un plazo máximo de 30 días tras la firma del contrato.

Entre sus principales características se incluyen:

Atención multicanal: Capacidad de gestionar reclamos a través de la web, aplicaciones móviles y un bot municipal llamado "Rafi".

Gestión de órdenes de trabajo: Las solicitudes se transformarán en órdenes enviadas a dispositivos móviles de los agentes, quienes podrán tomar fotografías y usar GPS para el seguimiento.

Transparencia y control: La información debe ser inalterable por los usuarios, con un panel de control centralizado y métricas en tiempo real.

Sin límite de usuarios: No debe haber restricciones en la cantidad de ciudadanos ni de usuarios internos.

Seguridad: La infraestructura requiere estar alojada en datacenters de clase mundial con norma Tier III, garantizando un 99.80% de disponibilidad.

Los oferentes deben adquirir el pliego correspondiente y presentar una serie de documentos, incluyendo una garantía del 1% del presupuesto. El municipio no necesariamente adjudicará la licitación al menor precio, considerando también el tiempo de implementación y la experiencia del proveedor.

La apertura de sobres se llevará a cabo en la Secretaría de Hacienda y Finanzas, y las propuestas tardías serán desestimadas. Con esta iniciativa, la municipalidad busca mejorar la gestión de servicios y fortalecer la relación con los ciudadanos.