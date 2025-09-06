Lautaro Martínez dejó un mensaje para el Balón de Oro: “Estoy infravalorado”

Por segundo año consecutivo, Lautaro Martínez figura entre los 30 jugadores que lucharán por el Balón de Oro. El ganador será anunciado el 21 de septiembre durante la gala de France Football en el Teatro del Chatelet de París.

El delantero, que anotó recientemente con la Selección Argentina en la victoria 3-0 contra Venezuela en las Eliminatorias, reconoce que sus competidores principales son Lamine Yamal, del Barcelona, y Ousmane Dembélé, del PSG. A pesar de que su rendimiento en la temporada pasada fue superior, como goleador de la Serie A y la Copa América, no vaciló al expresar quién debería ganar: “Lautaro Martínez”, dijo sonriendo.

En una entrevista con France Football, Martínez comentó que merecía más que el séptimo lugar que ocupó en la votación anterior. “Espero algún día ganar el Balón de Oro. Los premios individuales son importantes, ya que reflejan el buen desempeño del equipo”, señaló.

A sus 28 años, se siente satisfecho con su carrera, aunque aspira a mayor reconocimiento: “Estoy entre los cinco mejores delanteros del mundo por lo que he hecho en los últimos años”, afirmó.

El delantero también reconoció que una victoria del Inter de Milán en la última Champions League habría aumentado sus posibilidades de ganar el Balón de Oro 2025. Sin embargo, el equipo fue eliminado por el PSG en la final con un contundente 5-0, un resultado que aún intenta entender.

“Sabíamos que sería difícil contra un PSG muy fuerte, pero no estuvimos a la altura. Yo estaba un poco lesionado y a pesar de hacer fisioterapia intensiva, no me sentía al cien por ciento”, recordó. Además, mencionó que la situación del entrenador también influyó, pero todos estaban enfocados en sus objetivos.