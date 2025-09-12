Pullaro desconfiado de la convocatoria de Milei: “Firmamos un acuerdo con Francos y no nos cumplieron”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió a los recientes cambios en el Gobierno y al nombramiento de Lisandro Catalán como ministro del Interior, señalando que ya existía un acuerdo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que no se ha cumplido. Pullaro exigió que el presidente Javier Milei se involucre directamente en las negociaciones.

El mandatario criticó la intención del Presidente de vetar leyes impulsadas por los gobernadores y de encargar al ministro de Economía, Luis Caputo, las discusiones sobre transferencias. Pullaro se quejó de que el Gobierno también bloqueó legislaciones clave, como las de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

“Entiendo que quien debería convocar es el Presidente. Nosotros firmamos un acuerdo con Francos, pero no se ha cumplido”, declaró Pullaro en una entrevista con Cadena 3. Además, consideró que es complicado restablecer la confianza cuando las promesas no se materializan en acciones concretas.

Desde la Casa Rosada, el gobernador no ha recibido llamadas ni convocatorias para dialogar, aunque expresó su disposición a negociar si hay una “contraparte real”. En este contexto, Pullaro destacó que la provincia no solo enfrenta un stock de deuda, sino que necesita el flujo mensual de pagos, que asciende a 20.000 millones de pesos, recursos que habría utilizado para proyectos como la construcción de escuelas.

Pullaro, que busca reelección en la provincia y ha impulsado una nueva Constitución, subrayó que su intención es permanecer en Santa Fe por ahora. En ese sentido, solicitó el apoyo para su vice, Gisela Scaglia, quien se postula como diputada nacional, argumentando que es crucial para que la provincia defienda un programa de gobierno que gestione de manera eficiente y evite un regreso al kirchnerismo.