El duro comunicado de Alpine hacia Colapinto

El Gran Premio de Estados Unidos resultó agitado para la escudería Alpine, no por su desempeño en pista, sino por un conflicto entre Franco Colapinto y Pierre Gasly. El piloto argentino desoyó una orden del equipo en las últimas vueltas de la carrera, lo que generó descontento y llevó a Alpine a emitir un comunicado oficial pocas horas después del evento.

El suceso ocurrió en el Circuit of the Americas, donde ambos pilotos se encontraban fuera del top 10. Desde el muro de boxes, el equipo instruyó a los pilotos a mantener sus posiciones para gestionar el desgaste de neumáticos. “Franco, mantené la posición, no ataques a Pierre”, fue la clara indicación de Alpine. Sin embargo, Colapinto, con neumáticos más frescos, decidió adelantar a Gasly en la curva 1 a dos vueltas del final. Gasly, sorprendido por la maniobra, respondió por radio: “¿Qué habíamos dicho? ¡Dijeron que mantengamos las posiciones!”.

Post carrera, Alpine lanzó un comunicado expresando su descontento. “Cualquier instrucción desde el muro de boxes es definitiva, y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así. Es algo que revisaremos internamente", indicó el texto. El documento también reconoció que el rendimiento del equipo “sigue sin estar al nivel esperado”, aunque destacó una leve mejora en el ritmo de carrera respecto a competencias anteriores.

Asimismo, el equipo enfatizó que su prioridad es construir un trabajo en equipo sólido. La escudería dejó claro que el cumplimiento de las órdenes internas es clave para su proceso de reconstrucción tras una temporada irregular.

Colapinto, por su parte, evitó entrar en polémicas, alegando que en ese momento se sintió más rápido y quiso aprovechar la oportunidad. Sin embargo, desde el entorno del equipo se reconoce que dicha maniobra generó malestar en la dirección, que ahora examinará el incidente para prevenir conflictos futuros.