Teatro y carnaval en la tercera semana de Verano Juntos

El Gobierno Municipal de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, informa que comienza la tercera semana del programa Verano Juntos con las propuestas "Escenas de verano", de la mano de Error de Conexión; y con los clásicos Carnavales Rafaelinos.

Error de conexión es un proyecto de teatro expandido y extensión universitaria surgido en el marco del Proyecto Talleres Culturales de la Secretaría de Articulación con la Comunidad de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), desarrollado en el Laboratorio de Medios Audiovisuales y Digitales de la institución.

La propuesta que combina actuación en vivo y tecnologías interactivas para reflexionar sobre los modos en que nos vinculamos, se podrá ver el jueves 12 y viernes 13, a las 20:00 y a las 21:30, en el Centro Recreativo Metropolitano. La entrada es libre y gratuita por orden de llegada.

A partir del uso de sensores, cámaras, plataformas de programación y recursos audiovisuales, la obra construye una experiencia híbrida donde los cuerpos, los datos y las memorias se enlazan en escena, interpelando al público desde una dimensión íntima y colectiva.

El equipo artístico y técnico está integrado por docentes y estudiantes de la UNRaf, con dirección actoral de Mayra Armando, dirección técnica de puesta en escena de Ramiro Rodríguez y asistencia técnica de Carolina Rosso. En escena participan las intérpretes Eliana Bauducco, Victoria Gutiérrez y Martina Mandril, jóvenes actrices de Rafaela que iniciaron su recorrido teatral en la adolescencia en la ciudad. Bruno Morra está a cargo del diseño de luces, y María Angelina Huguenet del Diseño Gráfico.

Cabe destacar que Error de conexión fue seleccionada en 2025 en la convocatoria Escena Santafesina, en la línea Producción de Obra, y formó parte de las actividades especiales del Festival de Teatro de Rafaela 2025, donde presentó un work in progress en su Antesala.

Por otra parte, la ciudad se llena de ritmo, color y alegría con el regreso de los Carnavales Rafaelinos que, en una coproducción entre el municipio y el Club Ferro, llegan a Bv. Roca -entre A. Lincoln y M. Oliber-, el domingo 15 desde las 20:30. En caso de mal clima, se realizan el lunes 16 y si persiste, el martes 17.

De este modo, la tercera semana de Verano Juntos continúa potenciando la producción cultural local, dando espacio a diversas manifestaciones artísticas y promoviendo experiencias que invitan a pensar y reflexionar en comunidad.