El alto costo de convertir la política exterior en una batalla ideológica

Por RICARDO ZIMERMAN

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Las relaciones internacionales rara vez se rompen de un día para otro. Lo habitual es que se deterioren lentamente, a través de una sucesión de gestos, declaraciones y decisiones que van erosionando la confianza construida durante años. Lo verdaderamente excepcional ocurre cuando uno de los países involucrados decide dar un paso institucional que simboliza un profundo quiebre político. Eso es precisamente lo que refleja la reciente decisión de Brasil de reducir al mínimo su representación diplomática en la Argentina, una determinación que trasciende el conflicto entre dos presidentes y que expone un problema mucho más profundo: la creciente confusión entre la política exterior de un Estado y la confrontación ideológica de un gobierno.

En América Latina abundan las diferencias entre mandatarios. Han coexistido gobiernos de izquierda y de derecha, administraciones liberales, desarrollistas, nacionalistas y socialdemócratas. Sin embargo, aun en los momentos de mayor tensión, la diplomacia funcionó como un mecanismo para preservar los intereses permanentes de cada país. Los presidentes pasaban; las relaciones bilaterales permanecían. Esa lógica parece haber quedado relegada frente a una nueva forma de ejercer la política exterior, donde el enfrentamiento público adquiere mayor relevancia que la negociación reservada y donde la confrontación permanente termina desplazando al pragmatismo.

El problema no radica en que un presidente tenga opiniones firmes sobre líderes extranjeros. La historia está llena de mandatarios que expresaron profundas diferencias con sus pares. La cuestión comienza cuando esas diferencias dejan de ser parte del debate político y se convierten en agravios personales repetidos, pronunciados además en el territorio del propio país cuestionado y en el marco de una disputa electoral interna. Allí ya no se discuten ideas: se desafían códigos elementales que regulan la convivencia entre los Estados.

Brasil interpretó esa conducta como una injerencia directa en su proceso político. No se trató únicamente de críticas dirigidas al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sino también de cuestionamientos hacia integrantes de otro poder del Estado y de una abierta toma de posición en favor de un dirigente condenado por la Justicia brasileña. Desde la perspectiva de Brasilia, el episodio excedió ampliamente la libertad de expresión de un mandatario extranjero y pasó a ser una intromisión institucional.

Las consecuencias diplomáticas no tardaron en llegar. Reducir una representación al nivel de encargado de negocios constituye uno de los mensajes políticos más contundentes que puede emitir un país sin romper relaciones. Es una señal que busca transmitir descontento, marcar distancia y advertir que la relación atraviesa una situación anormal. En términos diplomáticos, pocas decisiones poseen una carga simbólica semejante.

Lo preocupante es que semejante escenario involucra a los dos principales socios del Mercosur, economías profundamente integradas y con miles de empresas, trabajadores e inversiones que dependen de un vínculo estable. Brasil representa desde hace décadas el principal destino de numerosas exportaciones industriales argentinas y uno de los mercados estratégicos para sectores como la industria automotriz, la metalmecánica y diversas economías regionales. Cuando la relación política se deteriora de esta manera, resulta ingenuo pensar que las consecuencias quedarán limitadas a los despachos oficiales.

La diplomacia existe precisamente para evitar que las diferencias personales afecten los intereses colectivos. Ningún embajador negocia exclusivamente en nombre del presidente de turno; representa al Estado, a las empresas, a los ciudadanos y a todos aquellos que dependen de una relación bilateral saludable. Cuando esa estructura comienza a resentirse, los efectos pueden sentirse mucho tiempo después, incluso cuando los protagonistas originales ya no ocupen el poder.

Existe además otro aspecto que merece atención. La política internacional contemporánea exige construir alianzas flexibles en un mundo atravesado por conflictos comerciales, disputas tecnológicas y tensiones geopolíticas cada vez más complejas. Ningún país de ingresos medios puede darse el lujo de reducir voluntariamente su margen de maniobra internacional. La inserción inteligente no consiste en acumular enemigos sino en multiplicar interlocutores.

Naturalmente, ningún gobierno está obligado a renunciar a sus convicciones ideológicas. Defender determinados valores forma parte del ejercicio legítimo de cualquier administración democrática. Pero una cosa es sostener principios y otra muy distinta convertir cada diferencia política en un conflicto diplomático. La primera fortalece la identidad internacional de un país; la segunda suele debilitar su capacidad de influencia.

La historia demuestra que los países exitosos logran separar con claridad los intereses nacionales de las disputas partidarias. Estados Unidos mantiene vínculos con gobiernos de todos los signos políticos cuando sus intereses estratégicos así lo requieren. Europa negocia con administraciones profundamente diferentes entre sí. Incluso potencias enfrentadas sostienen canales permanentes de diálogo porque entienden que la diplomacia no premia afinidades personales sino que protege intereses permanentes.

En este contexto, la relación entre Argentina y Brasil debería estar guiada por una lógica semejante. Ambos países comparten más de mil kilómetros de frontera, cadenas productivas integradas, un intercambio comercial multimillonario y desafíos comunes en materia energética, infraestructura, seguridad y desarrollo tecnológico. Ninguna diferencia ideológica puede modificar esa realidad geográfica y económica.

La pregunta que inevitablemente surge es si vale la pena asumir semejante costo político y económico para sostener una estrategia basada en la confrontación permanente. La política ofrece beneficios inmediatos cuando polariza y moviliza a los propios simpatizantes. La diplomacia, en cambio, trabaja con horizontes mucho más largos y busca preservar condiciones de estabilidad que rara vez producen réditos electorales inmediatos. Esa diferencia explica por qué ambas esferas requieren lógicas distintas.

La reducción del vínculo diplomático con Brasil constituye mucho más que un episodio pasajero. Es una advertencia acerca de los riesgos de transformar la política exterior en una prolongación de la disputa ideológica doméstica. Los gobiernos cambian, las mayorías electorales se modifican y los líderes pasan. Lo que permanece son los intereses nacionales y la necesidad de administrarlos con inteligencia.

Argentina y Brasil necesitan una política exterior firme, coherente y capaz de defender sus principios. Pero también necesitan comprender que la firmeza no siempre se expresa elevando el tono de las declaraciones. Muchas veces se manifiesta exactamente al revés: preservando los canales de diálogo aun cuando las diferencias parezcan irreconciliables. Porque, al final del día, los países no eligen a sus vecinos. Lo que sí pueden elegir es si convierten esa vecindad en una oportunidad estratégica o en un conflicto permanente.