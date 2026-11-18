La Selección argentina dejó atrás la derrota en el clásico del Río de la Plata y tuvo una actuación memorable en Córdoba. Sin Lionel Messi en cancha, el equipo dirigido por Lionel Scaloni goleó 7-0 a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en su último compromiso oficial de 2026.

Con un despliegue futbolístico de alto nivel, contundencia frente al arco y varias actuaciones individuales destacadas, la Albiceleste cerró el año con una verdadera exhibición. La ausencia de su capitán no impidió que el equipo mostrara su jerarquía: los jóvenes asumieron el protagonismo y fueron determinantes en una noche de fiesta para el público cordobés.

Una primera mitad con cuatro goles y grandes actuaciones

Desde el comienzo, Argentina impuso las condiciones del partido. Con la pelota bajo su control, circulación rápida y presión alta, buscó espacios para lastimar a una Costa Rica que apostaba a recuperar y aprovechar los errores del conjunto local. Enzo Fernández, Julián Álvarez y Nico Paz fueron algunos de los primeros en probar al arquero Patrick Sequeira.

La apertura del marcador llegó a los siete minutos, después de una gran combinación colectiva. Julián Álvarez participó con un desborde y Enzo Fernández aportó un taco de gran calidad. La jugada terminó con Nico Paz, que apareció en la medialuna del área y sacó un potente zurdazo para establecer el 1-0.

Con la ventaja a su favor, la Scaloneta mantuvo la intensidad y continuó buscando el arco rival. Gianluca Prestianni se destacó por sus intervenciones ofensivas, mientras sus compañeros intentaban ampliar la diferencia.

Costa Rica tuvo su primera oportunidad clara a los 20 minutos. Después de una desatención defensiva argentina, Manfred Ugalde quedó en posición de remate y exigió a Emiliano Martínez, que respondió con una gran atajada para mantener su arco en cero.

La reacción argentina no tardó en llegar. Superada la media hora, Enzo Fernández lanzó un centro preciso para la proyección de Giay. El lateral sorprendió con un pase hacia atrás y encontró a Julián Álvarez, que conectó un derechazo contundente para marcar el 2-0.

El dominio de la Selección se profundizó apenas tres minutos después. Nico Paz volvió a ser protagonista con una jugada individual extraordinaria: recibió cerca de la mitad de la cancha, dejó en el camino a cinco futbolistas costarricenses y sacó un remate de derecha que terminó en el ángulo. Un golazo para establecer el 3-0.

Argentina no se conformó y fue por más antes del descanso. Gianluca Prestianni asistió a Julián Álvarez, que encaró hacia el área y definió con un potente disparo al primer palo. De esa manera, la Araña firmó su doblete y selló el 4-0 con el que terminó el primer tiempo, en medio de una gran celebración en el Kempes.

Más goles, dos debuts y una goleada histórica

El complemento comenzó con modificaciones de Scaloni, que decidió darles descanso a Nico Paz, Julián Álvarez y Giay. En sus lugares ingresaron el Flaco López, Gonzalo Montiel y Franco Mastantuono.

Los cambios no modificaron el ritmo ofensivo de la Selección. En los primeros minutos, una combinación entre Montiel y Enzo Fernández terminó con la pelota en los pies de Franco Mastantuono. El juvenil sacó un zurdazo al primer palo y, tras una respuesta poco convincente de Patrick Sequeira, consiguió el 5-0.

A los 60 minutos llegó otro momento destacado de la noche: Mariano Troilo hizo su debut en la Selección mayor. El defensor del Parma ingresó en lugar de Lisandro Martínez y se convirtió en el futbolista número 74 en estrenarse bajo la conducción de Scaloni. Ya había formado parte de una convocatoria en junio de 2025, pero este martes tuvo su primera participación oficial.

Diez minutos después, el entrenador volvió a apostar por los más jóvenes. Esta vez fue el turno de Aaron Anselmino, defensor surgido de Boca y actualmente vinculado al Chelsea, que se convirtió en el jugador número 75 en debutar durante el ciclo del técnico nacido en Pujato.

Aunque Argentina bajó la intensidad con el resultado prácticamente definido, todavía había tiempo para más festejos. Alexis Mac Allister encabezó un contraataque y, después de intentar asistir a Mastantuono, terminó resolviendo la jugada por su cuenta. El mediocampista del Liverpool superó con un amague a dos defensores y definió de zurda para convertir el 6-0.

La última alegría llegó sobre el cierre del encuentro. Mastantuono se combinó con Giuliano Simeone, que le devolvió la pelota con una pared precisa. El juvenil volvió a probar con un zurdazo al primer palo y marcó el séptimo tanto de la noche.

Así, Argentina cerró su último partido oficial de 2026 con una goleada por 7-0 ante Costa Rica, una actuación convincente y varias señales positivas de cara al futuro. Sin Messi, las nuevas figuras de la Albiceleste aprovecharon su oportunidad y demostraron que hay talento para seguir construyendo el recambio.