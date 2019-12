Un día como hoy en la historia

John Lennon nació el 9 de octubre de 1940, en Liverpool, Inglaterra. Gracias a su talento artístico consiguió acceder a la universidad, para cursar la carrera de arte. Allí conoció a Cinthia Powell, con la que se casó en 1962. Se divorciaron tres años después, no sin antes haber tenido un hijo llamado Julian. De adolescente, John Lennon creó su propia banda de skiffle, llamada "The Quarrymen", con los que actuaba en el colegio. Poco después conoció a Paul Maccartney, al que le propuso unirse al grupo. Este le presentó a su vez a George Harrison y John propuso cambiar el nombre del grupo por The Beatles. Con los Beatles cosechó grandes éxitos, y consiguió millones de fans. Los éxitos de los Beatles duraron hasta 1970, fecha en la que Paul McCartney decide alejarse del grupo. A partir de entonces John Lennon comienza su carrera en solitario comprometiéndose a exteriorizar sus propias ideas. Fruto de ese trabajo creativo fue el disco titulado Imagine , un sueño de un mundo mejor. A partir de entonces comenzó a ofrecer conciertos benéficos, acompañado en muchas ocasiones por su nueva esposa Yoko Ono. Comenzó a platicar en favor de la paz y en contra de la guerra de Vietnam y realizó colaboraciones con varios artistas. En 1975 nació el segundo hijo de John Lennon, llamado Sean, fruto de su unión con Yoko Ono. Se retiró temporalmente de la vida artística para dedicarse a cuidar a su hijo. En 1980 publicó Double Fantasy , compuesto íntegramente por él mismo. Un nuevo disco con el que rompe records. Estaba en un gran momento profesional. Pero justamente entonces, el 8 de diciembre de 1980, cuando John y su mujer, Yoko, regresaban de una fiesta, Mark Chapman disparó cuatro tiros en el pecho de John, quien moriría mientras era llevado al hospital.