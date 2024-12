Por ahora promesas, todo en potencial y nada concreto

Por ahora son todas promesas, proyectos, ideas, posibilidades, ganas, intenciones y nada más. Desde hace un año la administración Viotti se podría definir como la "ADMINITRACIÓN VAMOS A..." Rafaela necesita que Viotti deje el potencial y se decida a gobernar en serio, que no es otra cosa que hacer y hacer en serio. La semana pasada con bombos y platillos inauguró las obras de la Municipalidad, que no fue otra cosa que un lavado de cara que por supuesto no merecía acto alguno, fue un exceso innecesario de un intendente habido de mostrar gestión justamente por que sabe que es su gran déficit. Un año de promesas de posibles obras que de concretarse beneficiarían a los rafaelinos, todo en potencial, nada seguro, nada concreto, todo en posibilidades.

Para hacer obras primeros hay que tener una hoja de ruta, segundo equipos capacitados y tercero ser muy austero con los fondos públicos y no utilizarlos para cuestiones que nada tienen que ver con el beneficio de los vecinos. Rafaela es un pueblo chico y todo se sabe.

Este segundo año debe ser un año de trabajo en serio, de esa manera se van a poder concretar las obras que por ahora se prometen pero que no son más que eso, promesas.

EL PARTE DE PRENSA MUNICIPAL SOBRE LO QUE SE QUIERE HACER PERO POR AHORA ES SOLO POTENCIAL

El intendente Leonardo Viotti encabezó diversas reuniones con representantes del Ministerio de Obras Públicas.

Participaron el secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente del municipio, Nicolás Asensio; la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal y sus respectivos equipos. Por parte de la provincia, estuvieron el secretario General, Marcos Renna; el subsecretario de Planificación Estratégica, Marcelo Mántaras; la secretaria de Coordinación Técnica, Andrea Arrieti.

El Intendente contó: "Nos visitaron funcionarios de distintos sectores porque seguimos avanzando en el plan de obra que presentamos hace pocas semanas con el Gobernador Pullaro y el Ministro Enrico. Inversiones millonarias en la ciudad de Rafaela que vamos a realizar de manera conjunta y están los proyectos ya desarrollándose".

"Estamos armando el cronograma de plazos porque cada uno de esos proyectos tiene distintos tiempos y necesitamos ir a buen ritmo. Así que todos nuestros equipos trabajando con todo el equipo de provincia para seguir avanzando y que la ciudad siga creciendo", detalló.

Además, Viotti habló de las obras en marcha: "Algunas ya están más avanzadas con el hospital, el Camino Nº 6. Pero mucho está por venir como el traslado de la Alcaldía, canales para desahogar todo el agua que viene hacia la ciudad y poder seguir creciendo. Y también, como importante, los Juegos Odesur, que dejarán una infraestructura maravillosa en la ciudad, que va a quedar para las próximas generaciones y que va a poner a Rafaela en un nivel altísimo en materia deportiva. Se trata de infraestructura que va a ser llevada adelante por el Gobierno provincial y el Gobierno local, pero que van a poder disfrutar las próximas generaciones y eso para nosotros es un gran orgullo".