Joaquín Blanco: "Vamos a trabajar para lograr un clima de consenso en la convención reformadora"

Secretario general del Partido Socialista, diputado provincial y candidato a constituyente provincial por Unidos para Cambiar Santa Fe, Joaquín Blanco, llamó a la ciudadanía santafesina a asistir a votar el domingo 13 para convalidar el proceso de reforma constitucional en marcha.

En charla con El Litoral habló de los desafíos una vez conocido el resultado electoral y planteó iniciar un proceso de diálogo entre los electos para lograr un amplio consenso sobre el futuro texto constitucional.

-¿Qué es lo central para el Partido Socialista en este proceso de reforma?

-Lo principal es que el domingo 13, la ciudadanía vote y legitime el proceso de reforma en las urnas. Necesitamos una reforma en la cual la ciudadanía se apropie de ella; la forma de apropiarse y de expresar las diferentes miradas que tenga la ciudadanía es a través del voto. Que muchos ciudadanos voten, le da legitimidad de origen al proceso reformista.

El segundo proceso que se abre a partir de la composición de la Convención que vamos a tener el 13 de abril y hasta que arranque la discusión constituyente será un trabajo, que lo vamos a encarar desde el partido y entiendo que también desde Unidos de una enorme capacidad de escucha, de diálogo, no solamente hacia el interior de la política, sino también con muchos sectores de la sociedad civil.

Diálogo y participación

Venimos recorriendo ese camino hace mucho tiempo. Con los convencionales ya electos arranca un proceso de mucho diálogo y de mucha participación de la ciudadanía organizada y no organizada sobre los distintos puntos que se van a reformar de la Constitución.

Los socialistas aspiramos a un fortalecimiento de toda la máquina institucional de Santa Fe en un sentido democratizante: Hablamos de eficiencia e independencia del Poder Judicial y de todos los mecanismos de selección, de transparencia de sus actos, de difusión de sus actos y de remoción de sus miembros.

También todo lo que tiene que ver con la reforma política: duración de mandatos, quita de fueros y la tercera gran pata que es la participación ciudadana.

Para el socialismo, la democracia se fortalece con más participación. En la Constitución santafesina tiene que haber un mecanismo para que la ciudadanía incida en política pública, pueda construir opinión que sea vinculante y también que pueda, por ejemplo, revocar mandatos de personas electas a través de mecanismos constitucionales.

Lo que demuestra el mundo es que las democracias crecen y se mantienen cuando aumenta la participación. Para nosotros la participación no puede limitarse a un acto electoral. Hay algunas experiencias provinciales en la materia. Hay que trabajar para robustecer la democracia con modernización, transparencia y participación ciudadana.

-La reforma habilita el tema del rol de municipios y comunas e incluso de la autonomía municipal que Santa Fe tiene alguna mora con respecto a la Constitución Nacional

-El socialismo es el partido del municipalismo. Hemos sido y somos fervorosos defensores de la autonomía municipal y del concepto de áreas metropolitanas. Cada vez que se tocan temas centrales y cotidianos de la vida en comunidad: transporte, disposición final de residuos, cuidado del ambiente, uso del agua, planificación del suelo, hablamos de autonomía y hablamos de áreas metropolitanas.

Los socialistas creemos que eso va de la mano de una jerarquización de lo local, del fortalecimiento de los mecanismos de participación pero también de una discusión central que tiene que ver con los recursos.

No puede haber autonomía plena, si no se discute también un sistema de coparticipación que le permita a los municipios y a las comunas tener herramientas para encarar las responsabilidades que le otorga la Constitución, o sus cartas orgánicas como ciudades autónomas.

Esta discusión para nosotros es histórica. Lo hemos laburado desde hace muchísimo tiempo, que está en el proyecto de reforma y es uno de los temas de los cuales vamos a abordar entendiendo que hay complejidades, de que no hay sistemas ideales, de que todos los sistemas tienen complejidades, pero que el camino es ese.

Discusión por la bicameralidad

-¿Está en discusión la bicameralidad en la Constitución?

-El tema no fue incluido en la ley de necesidad de la reforma. Cada reforma constitucional es hija de su tiempo y de su espacio. Y esta ley de necesidad fue la que pudimos construir con mayorías parlamentarias en Diputados y en Senadores. Lo que sí está en discusión es el rol que va a tener el Parlamento. Funciones, competencias, sobre qué temas tendrá pleno poder para actuar y sobre qué temas no.

Estamos avanzando para pensar en el límite a las reelecciones, discutir la reelección de la figura de gobernador. Pero para que haya un equilibrio entre poderes, hay que reforzar el Parlamento. Para que no pase como en otras provincias donde la posibilidad de las reelecciones indefinidas para los gobernadores termina en hiper ejecutivismo y donde la Legislatura delegándole facultades al gobernador.

Planteamos límite a las elecciones, un Parlamento fuerte en sus funciones y, por ejemplo, descartar de plano la figura del decreto de necesidad de urgencia como un instrumento jurídico de la provincia de Santa Fe. Estamos en contra de que el decreto de necesidad y urgencia se le dé como prerrogativa, como delegación de facultades del Parlamento al gobernador en este caso.

El planteo sobre salud

Blanco, en la charla con El Litoral, señaló que el socialismo propondrá ampliar el temario de la reforma "para poder abordar temáticas que históricamente fueron controvertidas o cuyos debates no se saldaron en la provincia de Santa Fe, uno de ellos, la salud".

"Estamos con un planteo de poder pensar para la próxima Constitución, no solamente en el derecho a la salud, sino tener un sistema de salud integrado, que articule lo público y lo privado, pero que ordene todo este sistema que tenemos entre los Samcos, hospitales descentralizados y los roles de las municipalidades a nivel de salud".

No obstante, el socialista remarcó la importancia del proceso que se abrirá el 13 a la noche cuando se conozcan los resultados hasta que se sancione la Constitución y en la propia asamblea constituyente "que construyamos un clima de consensos de estado en la provincia de Santa Fe".

Le dice a El Litoral que "el Partido Socialista, en el marco de Unidos, va a empujar la construcción de grandes consensos en la provincia de Santa Fe. No nos imaginamos una constituyente donde haya ganadores y perdedores en el saldo final. Nos imaginamos una constituyente con debates muy fuertes, porque hay modelos de provincia diferentes, pero con la capacidad de la mejor de la política de ser síntesis. En ese lugar es donde va a estar el Partido Socialista".

con informacion de ellitoral.