Arrancó la veda electoral en Santa Fe

A partir de las 8 horas de este viernes 11 de abril comenzó la veda electoral en la provincia de Santa Fe de cara a las elecciones del domingo 13 de abril.

Tal como se cumple habitualmente, en las 48 horas previas a la apertura de las mesas de votación, el Tribunal Electoral Provincial prohíbe la realización de campañas electorales para convencionales (distrito único y departamental), municipales, comunales y concejales.

La veda se extiende hasta las 21 horas del domingo, tres horas después del cierre de mesas.

La normativa se encuentra establecida por el artículo 7 de la Ley N° 6808 modificado por el artículo 22 de la Ley N° 12.367. En la medianoche había finalizado también la campaña electoral radiofónica y audiovisual.

En simultáneo al comienzo de la veda electoral, se puso fin al plazo para solicitar la no emisión del sufragio en municipales y comunales.

Qué se puede y qué no se puede hacer en veda

Las reuniones de electoras y electores o el depósito de armas en casas dentro de un radio de ochenta metros alrededor de los lugares de votación.

Los espectáculos, fiestas teatrales, actividades deportivas y cualquier reunión pública que no se refieran al acto electoral.

El expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas (desde 12 horas antes de los comicios).

Ofrecer o entregar boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de los sitios de votación.

La portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos.

Realizar actos públicos de proselitismo

Publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y de proyección sobre el resultado.

Abrir los locales partidarios ubicados dentro de un radio de ochenta metros de los puntos de votación.

Respecto a las redes sociales, la provincia de Santa Fe no posee regulación que prohíba la publicidad durante la veda electoral en plataformas digitales. En Nación si se han controlado cuentas oficiales y partidarias durante los comicios de 2023 en las 48 horas previas

Cómo seguirá la agenda

El escrutinio definitivo comenzará recién el martes 15 de abril a las 18 horas, según el art. 110 CEN (Art. 112 CEN).

En lo que respecta a las siguientes actividades, la mayoría afines al plano legal y administrativo, el domingo 20 finalizar el plazo para la presentación de símbolos, emblemas, figuras partidarias y fotografías.

Un mes después del inicio del conteo definitivo, el martes 15 de mayo, cierra el plazo para que los partidos presenten la rendición de cuentas de gastos de campaña.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.