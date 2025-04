Revelaron qué postura tomaron las mamis del colegio del hijo de Lizy Tagliani tras la denuncia de Canosa

La denuncia de robo y pedofilia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani destapó un escándalo inesperado y puso a la capocómica en un escenario difícil, sobre todo con las madres del colegio al que va su hijo. Su amiga Costa reveló la situación e hizo hincapié en que la comediante está en pleno proceso de adopción.

“Yo no voy a contar la historia del nene, pero viene de momentos de mucho dolor. Entonces de repente yo me siento en un programa y digo ‘es trava, es borracha, es drogadicta, trata de personas...‘. Deliberadamente”, arrancó indignada la panelista. Y siguió: “Y aún así, ponele que esta instancia de la adopción del Tati salga bien, si Lizy quisiera tener otro hijo, ¿esta mancha no queda?”.

En ese sentido, Verónica Lozano intervino y enumeró otras problemáticas que surgen alrededor de las denuncias. “También transitar la maternidad con esta criatura. Los compañeritos del colegio, el chat de las mamis, si los chicos van a visitarla a Lizy, si se arma la pijamada... cosas que parecen pel..., pero que no lo son”, comentó.

Fue ahí que Costa reveló la postura que tomaron las mamis del colegio con respecto a la denuncia: “Hay un chat de mamis del colegio que están todas de acuerdo con ella, donde la quieren y la apoyan porque vos ves el día a día…”. “Porque nosotras no somos mamás para una foto de una revista. Porque yo la veo como mamá”, insistió.

En uno de sus descargos, Lizy Tagliani también hizo referencia al tema y apuntó contra Canosa. “Si realmente tienen pruebas de lo que dicen, lo hubieran dicho cuando quise adoptar. Quiero que mi nene sea criado con amor y sea feliz, que esté orgulloso de tener nuestro apellido”, sostuvo.

Y luego se refirió a la situación en la escuela de su hijo Tati: “Me puse a disposición en el chat de mamis y les dije que si quieren que saque al chico de la escuela lo saco”. “Si sabía (Viviana) que era pedófila y se calló, es cómplice. En tres días es el juicio que determina la adopción definitiva y tengo miedo de que me lo saquen y lo manden a un hogar”, reveló sobre su mayor temor.

