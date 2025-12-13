El mensaje de Gustavo Yankelevich para su hijo Tomás tras la muerte de Mila

ESPECTÁCULO Julia VOSCO
gustavo-yankelevich-mostro-admiracion-por-su-hijo-tomas-foto-instagram-gustavoyankelevichok-princesa

El productor Gustavo Yankelevich dedicó un emotivo mensaje a su hijo Tomás en Instagram con motivo de su cumpleaños. En la publicación, Yankelevich expresó su amor y admiración hacia Tomás, quien enfrenta la difícil pérdida de Mila Yankelevich, su hija de 7 años. El empresario acompañó su mensaje con una foto de Tomás y escribió: “Tomás querido, pensé que no tenía en mi alma más capacidad para amarte… Admiro tu fortaleza y te agradezco todo lo que haces para que podamos sentirnos mejor. Te amo cada día más", concluyendo con un corazón rojo.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE