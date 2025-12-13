El mensaje de Gustavo Yankelevich para su hijo Tomás tras la muerte de Mila

El productor Gustavo Yankelevich dedicó un emotivo mensaje a su hijo Tomás en Instagram con motivo de su cumpleaños. En la publicación, Yankelevich expresó su amor y admiración hacia Tomás, quien enfrenta la difícil pérdida de Mila Yankelevich, su hija de 7 años. El empresario acompañó su mensaje con una foto de Tomás y escribió: “Tomás querido, pensé que no tenía en mi alma más capacidad para amarte… Admiro tu fortaleza y te agradezco todo lo que haces para que podamos sentirnos mejor. Te amo cada día más", concluyendo con un corazón rojo.