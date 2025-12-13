Tras la fuerte presión política, Pullaro echó a Delia Colussi

Delia Colussi dejará su cargo como delegada de la Regional de Educación Nº3 a partir del 31 de diciembre de 2025, según un decreto firmado por el ministro de Educación, José Goity, y el gobernador Maximiliano Pullaro. María Laura López será su sucesora.

Este cambio se produce en un contexto de crecientes reclamos políticos locales, debido a la falta de comunicación y explicaciones por parte de Colussi. Su salida marca un hito, ya que es la primera funcionaria del sector educativo que es destituida tras un reclamo unánime de las fuerzas políticas del Concejo Municipal de Rafaela. Las tres abstenciones que acompañaron el voto mayoritario a favor de su remoción, impulsada por el justicialismo, fueron vistas como una aceptación implícita del error en su nombramiento. Además, el ministro Goity no ofreció respaldo a Colussi, lo que legitimó las críticas en su contra.

La gestión de Colussi se caracterizó por su ausencia constante, lo que resultó en una falta de dirección en la política educativa regional y un distanciamiento notorio con las comunidades educativas y los medios de comunicación.

Durante su mandato, se hicieron evidentes problemas como la inseguridad en las escuelas, denuncias de abusos y violencia en instituciones educativas, así como la polémica apertura de escuelas para un evento religioso que socavaba el principio de educación laica. Estos hechos, que pedían respuestas institucionales, fueron ignorados, generando una fuerte censura en el ámbito local.