Leonardo Alassia continuará como presidente de la Sociedad Rural de Rafaela

La Sociedad Rural de Rafaela (SRR) celebró este jueves su 119° Asamblea General Ordinaria, marcando el cierre formal del año 2025 y renovando su compromiso con los productores de la región. El evento tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples, donde directivos y socios se reunieron para aprobar la memoria y el balance anual, además de discutir las obras realizadas en el predio y las actividades del año.

El presidente de la SRR, Leonardo Alassia, junto al gerente Claudio Gastaldi y el contador Marcos Bruno, destacaron el trabajo realizado, que incluyó eventos como la 118° ExpoRural de Rafaela y la celebración del 30° aniversario del Grupo de Ayuda a Mujeres Agropecuarias. Alassia describió el 2025 como un “año electrizante” para la institución.

Al cierre de su primer mandato, Alassia reflexionó sobre su experiencia, mencionando que fue un período de aprendizaje a pesar de sus 20 años de trayectoria en la SRR. Resaltó la importancia del diálogo con los gobiernos provincial y nacional, augurando continuidad en este aspecto para los próximos dos años.

Durante la asamblea, se reconoció a cuatro socios honorarios por sus 40 años de pertenencia: Aldo Ramón Gribaudo, Daniel Aníbal Costamagna, Dardo Alberto Albertengo y Alfredo Armando Williner. También se despidieron a seis miembros del Comité Directivo que culminaron su ciclo, a quienes se les agradeció su legado en la representación de los intereses del sector.

A continuación, se presentó la lista de candidatos para la renovación parcial de cargos, que fue aprobada por unanimidad. La nueva Comisión Directiva quedará conformada de la siguiente manera:

Presidente: Leonardo Alassia

Vicepresidente: Horacio Albrecht

Secretario: Romina Romero

Prosecretario: Norma Bessone

Tesorero: Rubén E. Davicino

Protesorero: Ariel Blatter

Vocales titulares: Aldo R. Gribaudo, Luis Mondino, Alejandro Galbusera, Pedro Rostagno, Hernán Scarafía, Nicolás Lungo

Vocales suplentes: Gabriel Miretti, Guillermo Patrono, Germán Gustmann, Juan Pablo Imvinkelried

Consejo Económico: Josefina Miretti, Adolfo Williner, Jesús Sebastián Olmedo

Gerente: Claudio V. Gastaldi

Alassia afirmó que el foco para el nuevo mandato será continuar apoyándose en las subcomisiones y en actividades como el Seminario Internacional de Lechería y la ExpoRural. A la conclusión de la asamblea, los asistentes compartieron un brindis de fin de año, marcando el inicio de un nuevo ciclo de trabajo en favor de los actores del campo.