Criticas a Viotti por la falta de acción concreta y la ausencia de nuevas convocatorias al Foro de Seguridad

La reunión de comisiones del Concejo Municipal comenzó a las 8:45, marcada por un ambiente cordial, especialmente hacia el nuevo bloque de Libertad Avanza, representado por Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra. El nuevo secretario, Federico Audagna, inició la sesión con la lectura de notas y proyectos.

Un tema destacado fue la regulación del servicio de remises y vehículos de alquiler, que permanecerá en comisión. Dellasanta señaló que el proyecto presentado anteriormente carece de claridad y anunció que su bloque realizará correcciones a través de un nuevo proyecto, con la esperanza de que se presente esta semana.

El bloque justicialista propuso una minuta que solicita al Departamento Ejecutivo explicar la falta de nuevos encuentros del Foro de Seguridad, lanzado por el intendente el 21 de agosto. La concejal María Paz Caruso subrayó la importancia de este espacio de diálogo, especialmente ante el aumento de hechos delictivos.

Maximiliano Postovit, ex secretario de Prevención y Seguridad, pidió información sobre el plan de prevención vigente. Resaltó la necesidad de conocer los recursos disponibles y la falta de coordinación operativa en los esfuerzos de seguridad. En respuesta, Mársico ofreció datos previamente compartidos en el primer Foro.

El debate se intensificó cuando Juan Senn criticó la falta de acción concreta y la ausencia de nuevas convocatorias al Foro. Sugirió que el Ejecutivo debe asumir una postura más activa y gestionar mejor la seguridad en la ciudad.

Los concejales también discutieron sobre la iluminación en el Parque Balneario Municipal, donde se observan deficiencias que afectan tanto la seguridad como la disfrute por parte de los usuarios. Se propuso, además, mejorar la disponibilidad de baños en el espacio.

Por último, se aprobó una minuta para promover campañas sobre la donación de órganos en las redes sociales, resaltando la responsabilidad del Ejecutivo en su implementación.

Mañana se votarán estos proyectos durante la primera sesión con la nueva conformación del Concejo, siendo el Foro de Seguridad el tema principal.