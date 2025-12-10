Cómo es la relación de Tini con las parejas de los jugadores del Inter Miami

Tini Stoessel asistió este sábado a la final de la MLS, donde celebró la victoria del Inter Miami por 3-1 sobre Vancouver Whitecaps, un resultado que coronó al equipo liderado por Lionel Messi.

Su presencia en el evento generó revuelo en redes sociales, especialmente tras la difusión de una fotografía que la muestra junto a las parejas de los futbolistas, conocidas como "botineras". El programa SQP (América) comentó: "Tini con las botineras del Inter Miami. ¿Al grupo de la Selección ya la habrán agregado?". En la imagen, se pueden ver a Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi, Elena Galera y Romarey Ventura, entre otras.

Además, Tini pareció integrarse bien con el círculo social de los jugadores de la selección argentina. En octubre, Valu Cervantes mencionó que las parejas de los futbolistas mantienen un grupo de WhatsApp, aunque no pudo confirmar si Stoessel forma parte del mismo: “Ay, no sé, tendría que chequear porque hace un montón que no lo veo, pero debe estar”, sugirió.