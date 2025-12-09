Adriana Molina se suma al gabinete de Maximiliano Pullaro y suena como secretaria de Cercanía

Maximiliano Pullaro se prepara para concretar más cambios en su gabinete y recibir figuras nuevas. Una de las que está lista para sumarse es Adriana “Chuchi” Molina, quien termina su mandato como concejala y presidenta en el Concejo Municipal de Santa Fe. Según pudo averiguar Letra P, la dirigenta radical suena para ocupar la secretaría provincial de Cercanía.

En un contexto de mucho hermetismo se cocinan algunos cambios en las segundas y terceras líneas del gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe. Hace meses, cuando se cerraron las listas para las elecciones intermedias y Molina quedó afuera de la disputa por el Concejo capitalino, su nombre empezó a sonar fuerte como una posible pieza para sumar a la gestión provincial.



Cercanía y el sello de Maximiliano Pullaro

Si bien hay algunos detalles que restan definirse y el decreto aún no fue firmado, diferentes fuentes le confirmaron a este medio que Molina desembarcará en una secretaría que podría denominarse de Cercanía. Uno de las funciones y objetivos es asegurarse de que los programas y proyectos del gobierno “bajen a las localidades”.

El gobierno santafesino quiere contar con mayor presencia en los territorios para la segunda etapa de su gestión. En esa línea, Molina sería la funcionaria responsable de asegurar que avancen y se concreten los expedientes y proyectos que financie e impulse la provincia. Es una de las ideas que baja desde la cúpula de la Casa Gris.

Un nombre de peso en Santa Fe

Molina es una figura con mucha historia en el radicalismo de Santa Fe. Fue concejala durante tres periodos: 2007-2011, 2013-2017 y 2021-2025. Fue presidenta del cuerpo deliberativo entre finales de 2023 y 2025. Años antes, durante la gestión como intendente de José Corral, estuvo al frente de la secretaría de Gobierno.

En 2023 fue candidata a intendenta y en la interna hizo campaña junto a Pullaro, codo a codo. En la elecciones primarias cayó frente a Juan Pablo Poletti, pero el tropezón en la interna no desgastó la afinidad con el gobernador. Mientras Molina fue presidenta del Concejo bancó fuertemente la gestión provincial y hubo trabajo mancomunado con el funcionariado.

El balance de gestión de Molina

“Al inicio de mi gestión, presentamos un plan con objetivos claros: tener un Concejo más conectado a las personas y lograr que cada voz cuente. Todas las acciones propuestas fueron fortalecidas por cada uno de los concejales y concejalas, quienes, junto a sus equipos de trabajo, enriquecieron cada proyecto”, dijo Molina al momento de hacer un balance sobre su presidencia.

En el informe se destaca que se aprobaron distintos pedidos de emergencia elevados por el Ejecutivo municipal, la autorización para el funcionamiento de aplicaciones de viajes, la regulación de los cuidacoches, la aprobación del pliego para la mejora del alumbrado público y la modernización del Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU). Se sancionó el nuevo pliego del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) y se avanzó con la desregulación del sistema de taxis y remises, entre otros proyectos.

