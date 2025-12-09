María Paz Caruso: "Vamos a ver cómo se desempeña este nuevo Concejo"RAFAELA R24N
ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
El Gobierno impulsa el RIMI, un nuevo régimen para atraer inversiones productivas de menor escala
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Caputo sorprende al mercado con emisión testigo de deuda en dólares
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Investigación judicial por eludir secuestro de teléfono de empresario vinculado a ANDIS
Agencia de Noticias del InteriorJUDICIALES
Dólar en alza y alerta del FMI: tensión cambiaria y reservas en el centro de la escena
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Villarruel avanza con redistribución de despachos en el Senado tras el incidente con Cristina López
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Debate interno expone la pulseada entre el Gobierno y la CGT por el financiamiento sindical
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Corte de Santa Fe: ¿El próximo es Rafael Gutiérrez?
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA