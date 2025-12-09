Fue adelanto exclusivo de R24N: Mabel Fossati presidirá el Concejo Municipal

Luego de un día de intensas negociaciones , en donde no faltaron los reproches, los gritos y los pases de factura, el oficialismo propuso a Mabel Fossati para presidir el Concejo Municipal y la candidata obtuvo el respaldo necesario para ser la nueva presidenta del Concejo Muncipal. La propuesta del oficialismo fue respaldada por el bloque justicialista, mientras que los libertarios se abstuvieron, lo que anticipa en parte lo que nos espera políticamente para el 2026.

Mabel Fossatti es la nueva Presidenta del Concejo Municipal de Rafaela

Los ediles salientes se despidieron de sus bancas, asumieron los legisladores locales electos y se eligieron a las nuevas autoridades del cuerpo.

Este martes por la noche, en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Rafaela, se llevó adelante una sesión extraordinaria con el objetivo de despedir a los concejales salientes, recibir a los ediles electos y definir las autoridades legislativas.

En primera instancia, Lisandro Mársico, presidente del órgano legislativo local, fue el encargado de darle la bienvenida a todos los presentes, mientras que la concejal Carla Boidi realizó el izamiento de la bandera.

Estuvieron presentes el Intendente Lic. Leonardo Viotti; Lic. Roberto Mirabella, Diputado nacional; Dr. Cristian Fiz, Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Quinta Circunscripción Judicial; Dr. Carlos Flores, Defensor Regional.

Asimismo, también acompañaron el evento protocolar funcionarios del gabinete municipal, integrantes de instituciones, asociaciones civiles y organizaciones de la ciudad y público en general.

Posterior a la designación de la comisión de poderes y la resolución sobre validez de los diplomas de los ediles electos, se llevó adelante la entrega de recordatorios a legisladores locales y funcionarios salientes.

Recibieron una placa conmemorativa por el servicio brindado a toda la comunidad rafaelina: Alejandra Sagardoy, Valeria Soltermam, Ceferino Mondino, Martín Racca, Augusto Rolando. Por su parte, Nicolás Abdala y Franco Laorden fueron reconocidos por su trabajo como secretario y prosecretario, respectivamente.

Luego de este emotivo momento, el presidente del Concejo Municipal de Rafaela le tomó juramento a los concejales electos. Juraron Valeria Soltermam, quién renovó su banca; Fabricio Dellasanta; Juan Scavino; Maximiliano Postovit y Milagros Zafra.

Después de las alocuciones de los legisladores locales electos, fue el turno de elegir a las autoridades del cuerpo. La concejal Carla Boidi propuso como presidenta a Mabel Fossatti, María Paz Caruso, vicepresidenta y Milagros Zafra vicepresidenta 2ª. Mientras que Federico Audagna fue propuesto como secretario y Janisse Lamas como prosecretaria.

Una vez aprobada la moción, Mabel Fossatti, actual presidenta del órgano legislativo local le tomó juramento a los flamantes funcionarios electos.

En última instancia, se determinó el periodo ordinario de sesiones, el día y horario de las sesiones públicas y se constituyeron las comisiones internas y externas permanentes.

Finalizada esta votación y luego del arrío de la bandera, se dió por concluida la sesión extraordinaria.

La agenda legislativa continúa esta semana teniendo en cuenta que mañana miércoles 10/12 tendrá lugar la reunión de comisiones con la nueva conformación y el día jueves 11 se llevará adelante la sesión ordinaria.