Zaira Nara y Bauleti: ¿El romance que pone fin a los rumores de reconciliación?

Zaira Nara captó la atención este fin de semana debido a rumores sobre una posible reconciliación con Jakob von Plessen, padre de sus hijos. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado tras un encuentro de la modelo con el streamer Bauleti.

Desde hace semanas, Zaira había sido vinculada sentimentalmente con el influencer de 23 años, alimentado por intercambios juguetones en redes sociales y su evidente química durante los streamings. A pesar de los rumores de distanciamiento y su relación con Jakob, la modelo sorprendió al publicar un video riendo con Bauleti, en el que incluyó un emoji de corazón.

El streamer también compartió su propio contenido en redes, donde incluía una foto junto a Zaira y la canción "Hola perdida" de Luck Ra, lo que ha avivado aún más las especulaciones sobre su relación.