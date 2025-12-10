Silvina Escudero se tomó revancha y logró recibirse

Silvina Escudero se graduó como Locutora Nacional después de cuatro años de estudio. En sus redes sociales, celebró el logro con varias fotos y un emotivo mensaje.

Este martes, la bailarina compartió una selfie desde el auto, mostrando su entusiasmo antes de rendir el último examen habilitante. "Yendo a rendir mi último examen habilitante para recibirme de locutora nacional. Nuevo comienzo. Fin de una etapa. Llena de emociones", escribió.

Tras una espera significativa, Escudero anunció su éxito: "Oficialmente soy Locutora Nacional. Soy feliz". En las imágenes, se la vio rodeada de familiares y amigos, quienes le dieron la bienvenida al nuevo capítulo de su vida con flores, globos y una celebración llena de color.

El posteo recibió numerosos comentarios de cariño y felicitaciones de sus más de 1.5 millones de seguidores.