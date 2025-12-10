La postura de Aryna Sabalenka sobre la inclusión de tenistas trans al Circuito WTA

Aryna Sabalenka ha cerrado el año 2025 como la principal figura del tenis femenino, tras consagrarse nuevamente en el US Open y alcanzar dos finales adicionales de Grand Slam. La bielorrusa, además, fue subcampeona en el WTA Finals, consolidando su status en el deporte.

Recientemente, Sabalenka fue entrevistada por Piers Morgan, quien le consultó sobre un tema controvertido: la inclusión de atletas trans en el Circuito WTA. La tenista se mostró firme en su postura: “Es un tema complicado. No tengo nada en contra de ellas, pero tienen una ventaja sobre el resto de mujeres. No es justo que una mujer compita contra un hombre biológico”.

Sabalenka expresó su preocupación sobre la desigualdad en el deporte: “Las mujeres hemos trabajado toda nuestra vida para llegar a un nivel alto, y enfrentarse a un hombre es desventajoso. Es biológicamente más fuerte. No estoy de acuerdo con esto”.

La tenista se prepara ahora para la próxima edición de La Batalla de los Sexos, donde se enfrentará a Nick Kyrgios el 28 de diciembre en Dubái. A pesar de que Kyrgios ocupa el puesto 672 en el ranking ATP, ha demostrado ser un rival formidable cuando está en forma. “Conozco a Aryna y sé que es muy peligrosa. Estoy listo para darlo todo. Su saque es excepcional”, comentó el australiano.

Para equilibrar el partido, los organizadores han decidido reducir en un 9% la superficie de la cancha para Sabalenka y eliminar su segundo saque, con el fin de limitar la potencia del servicio de Kyrgios. La iniciativa busca no solo hacer del evento un espectáculo, sino también fomentar el crecimiento del deporte.