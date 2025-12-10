FIFA confirmó un polémico cambio reglamentario para el Mundial 2026

La FIFA ha anunciado que la Copa Mundial 2026 implementará pausas de rehidratación en todos los partidos, una medida que busca garantizar el bienestar de los jugadores. Según un comunicado oficial, los árbitros detendrán el juego durante tres minutos en el minuto 22 de cada tiempo, independientemente de las condiciones climáticas.

Esta decisión surge de la preocupación por las altas temperaturas que se esperan en las diversas sedes de Estados Unidos, México y Canadá. No obstante, la FIFA subraya que las pausas se aplicarán de manera uniforme en todos los encuentros, asegurando igualdad de condiciones para todas las selecciones.

Históricamente, la FIFA ha utilizado este protocolo en otras competencias, pero fue durante el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos donde su aplicación generó controversia. Los espectadores expresaron preocupaciones sobre la variabilidad en el uso de estas pausas, así como sobre su impacto en el flujo del juego. Las críticas se centraron en la percepción de que estas detenciones interrumpen el ritmo del partido, lo que podría llevar a un tiempo de juego agregado más extenso.

Con estas innovaciones, el Mundial de 2026 promete ser una experiencia renovada, marcada por un enfoque en la salud y el rendimiento de los futbolistas.