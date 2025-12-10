La tranquila playa con calles de arena a 3 horas de Buenos Aires para ir el verano

Cuando llega el verano y se acerca un fin de semana largo, San Bernardo, Mar del Tuyú o Costa del Este suelen ser los primeros destinos en aparecer en el radar. Sin embargo, a poco más de 3 horas de la Ciudad de Buenos Aires existe un rincón costero mucho más tranquilo que gana cada vez más fanáticos: Nueva Atlantis.



Ubicada en el Partido de La Costa, esta localidad se destaca por su ambiente relajado, sus playas amplias y un ritmo de vida mucho más calmo que el de sus vecinas más concurridas. Es el lugar ideal para quienes buscan mar, descanso y cero estrés.

Un refugio sereno frente al mar

Nueva Atlantis nació como una localidad pensada para el turismo familiar. No hay grandes edificios ni centros comerciales masivos. Predominan las casas bajas, los balnearios tranquilos y una costa abierta, ideal para disfrutar del sonido del mar sin ruido de fondo.

Sus playas son extensas, con arena firme y mucha amplitud incluso en plena temporada alta. A diferencia de otros puntos del Partido de La Costa, acá todavía se respira un clima de pueblo.

Entre sus principales encantos se destacan:

Playas anchas y poco concurridas

Ambiente familiar

Calles tranquilas y sin tránsito pesado

Puestas de sol abiertas sobre el mar

Entorno ideal para descansar

Qué hacer en Nueva Atlantis

Aunque es un destino sereno, hay varias alternativas para disfrutar del verano sin apuro:

Caminatas por la orilla

Las playas abiertas permiten largas caminatas al amanecer o al atardecer, con poca gente alrededor.

Pesca de costa

Es un punto muy elegido por quienes practican pesca deportiva, sobre todo en las primeras horas de la mañana y durante la noche.

Relax en la playa

Leer, tomar mate, descansar bajo la sombrilla y escuchar el mar es parte del plan perfecto.

Deportes de playa

Durante el día se suele ver gente que juega al tejo, vóley o fútbol en la arena.

Escapadas a balnearios cercanos

San Bernardo, Mar de Ajó y Costa Azul quedan a pocos minutos en auto para quienes buscan más movimiento por algunas horas.

Cómo llegar a Nueva Atlantis desde Buenos Aires

Salir de CABA por la Autopista Buenos Aires–La Plata.

Tomar la Ruta Provincial 2 hasta la Ruta 63 (altura Dolores).

Seguir por la Ruta 63 hasta empalmar con la Ruta 11.

Continuar por la Ruta 11 hasta el acceso a Nueva Atlantis.

Ingresar por los accesos señalizados hacia la localidad.

El viaje dura alrededor de 3 horas y media, según el tránsito.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.