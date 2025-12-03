Un mágico destino de Buenos Aires se consagró en el Mundial de Turismo Rural 2025

La Laguna de Gómez, ubicada en Junín, se coronó como la ganadora del Mundial del Turismo Rural 2025, un evento organizado por Puebleando.arg que reunió 64 atractivos turísticos de 62 localidades argentinas.

La selección de los destinos se llevó a cabo a través de votaciones del público en redes sociales, donde la Laguna de Gómez obtuvo el 52% de más de 12,000 votos, duplicando la cantidad de la edición anterior. Este sitio natural superó a otros destinos reconocidos, como el Bosque Encantado de General Belgrano, que ocupó el segundo lugar.

El Parque Natural Municipal de Laguna de Gómez es conocido por su espejo de agua, áreas recreativas y senderos, convirtiéndose en un lugar preferido por turistas y residentes para escapadas y actividades al aire libre.

En la gran final, el Bosque Encantado se destacó por sus densos árboles y rutas para caminatas, mientras que la Capilla Santa Lucía en Sierra Chica se posicionó en tercer lugar, destacando su biodiversidad y valor arquitectónico.

Puebleando.arg, impulsor de este certamen, es un proyecto familiar dedicado a promover el turismo en pueblos y parajes de Argentina, buscando fortalecer la identidad local y fomentar el turismo rural. Sus fundadores, Noelia y Juan Pablo, expresaron su entusiasmo por el apoyo que han recibido de la comunidad y las organizaciones turísticas.