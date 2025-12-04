El Reino Unido sancionó al servicio de inteligencia ruso por la muerte de una británica envenenada con Novichok

El Gobierno del Reino Unido sancionó este jueves a la agencia de inteligencia militar rusa GRU en su totalidad tras la publicación de una investigación independiente sobre la muerte de la británica Dawn Sturgess, fallecida en 2018 al entrar en contacto con el agente nervioso Novichok contenido en un frasco de perfume.



Con esta sanción, ningún ciudadano o empresa del Reino Unido puede hacer negocios con esa agencia de inteligencia.



La pesquisa concluyó que el presidente ruso, Vladímir Putin, fue “imprudente” y tiene la “responsabilidad moral” por la muerte de Sturgess en la localidad de Salisbury, en el centro de Inglaterra.



Sturgess, de 44 años, falleció después de estar expuesta a la sustancia nerviosa contenida en un perfume desechado que ella encontró en Amesbury, cerca de Salisbury.

Imagen de un frasco falso de perfume incautado en el domicilio de Charlie Rowley tras el envenenamiento de él y su pareja, Dawn Sturgess, con el mismo agente nervioso usado contra el exespía ruso Sergei Skripal en Salisbury. (Policía Metropolitana de Londres/vía REUTERS)



El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo hoy que “los envenenamientos de Salisbury conmocionaron al país y los hallazgos de hoy son un grave recordatorio del desprecio del Kremlin por vidas inocentes. La muerte innecesaria de Dawn fue una tragedia y será para siempre un recordatorio de la agresión imprudente de Rusia. Mis condolencias están con su familia y seres queridos”.



“El Reino Unido siempre se enfrentará al brutal régimen de Putin y denunciará su maquinaria asesina por lo que es. Las sanciones de hoy son el último paso en nuestra inquebrantable defensa de la seguridad europea”, puntualizó.

CON INFORMACION DE INFOBAE.