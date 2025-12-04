Milei defendió su modelo ante economistas y reforzó su apuesta al orden fiscal y la estabilidad cambiaria

Milei defendió su programa económico ante economistas y destacó la importancia del orden fiscal.

Cuestionó los análisis que comparan su gestión con la de Mauricio Macri.

Reforzó la política de “emisión cero” y afirmó que la clave son las expectativas.

Criticó a consultores y analistas por trabajar con modelos “incompletos”.

Desestimó que la baja del riesgo país se debiera a factores externos.

Cerró con un mensaje político: el resultado electoral será decisivo para consolidar su modelo.

En una exposición de una hora y media frente a un auditorio colmado en el predio de La Rural, Javier Milei defendió con énfasis el modelo económico que impulsa su gobierno y repasó, casi capítulo por capítulo, los desafíos que atravesó desde su llegada a la Casa Rosada. Acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el Presidente combinó definiciones técnicas, críticas a la dirigencia política y a diversos analistas, y un mensaje político centrado en la importancia de consolidar su proyecto con miras a las elecciones del 26 de octubre. “Si hubieran sido presidenciales, sería un triunfo en primera vuelta”, destacó al cierre de su discurso.

Milei inició su intervención repasando la evolución del tipo de cambio y cuestionando lo que consideró “análisis arbitrarios” por parte de economistas que, según afirmó, “ignoran muchas situaciones”. Para fundamentar su postura, comparó la actual dinámica económica con la de la administración de Mauricio Macri, a la que acusó de haber incrementado el déficit fiscal y de haber recurrido en exceso al endeudamiento. “Nunca se hizo el ajuste fiscal. Nosotros pusimos en caja el Tesoro en un solo mes luego de 123 años”, afirmó.

La exposición giró en torno a una idea central: sin equilibrio fiscal, no existe estabilidad sostenible. Milei insistió en que su administración redujo el gasto público en un 30%, un movimiento que —según sostuvo— habilita un tipo de cambio real más bajo y una macroeconomía más previsible. También reiteró que el país arrastró por décadas un modelo intervencionista que alteró precios relativos y desincentivó la inversión, lo que a su juicio explica el deterioro estructural de la economía argentina desde hace casi un siglo.

Uno de los ejes más técnicos del discurso estuvo centrado en las expectativas. Milei reconoció que los argentinos toman al dólar como referencia psicológica y económica, pero justificó esa conducta en la larga historia de inestabilidad. “Los argentinos no forman expectativas racionales, y con razón”, señaló, antes de advertir que la función del Gobierno es corregir esa desconfianza a través de reglas claras, entre ellas, la política de “emisión cero” que defiende desde el inicio de su mandato.

También apuntó contra lo que describió como “la fatal arrogancia” de quienes creen que pueden prever el comportamiento exacto del tipo de cambio real mediante modelos incompletos. Sin negar los aportes teóricos, sostuvo que la economía argentina requiere un análisis más amplio que incorpore instituciones, preferencias sociales y factores externos. Para reforzar esta crítica, ironizó sobre la actividad de ciertos consultores, a quienes comparó con “el oráculo de Delfos: dan consejos pero no toman decisiones”.

El Presidente retomó además los cuestionamientos a quienes atribuyeron la baja del riesgo país a la asistencia internacional o a factores coyunturales. Desestimó la relevancia de los USD 2.000 millones provenientes del swap con China y calificó como “una cargada” la idea de que la estabilización inicial dependió de Estados Unidos. A su entender, la confianza de los mercados respondió al ordenamiento interno y a la reducción del déficit, no a apoyos externos.

Otro tramo de su discurso estuvo dedicado a la política y a los costos de gobernabilidad. Milei recordó que asumió con apenas un 15% de representación legislativa y que se enfrentó a la aprobación de una cuarentena de leyes que, según su mirada, ponían en riesgo el equilibrio macroeconómico. Sin embargo, afirmó que logró sostener el rumbo gracias al respaldo social y a la decisión de su equipo de avanzar con las reformas previstas durante la campaña.

A modo de síntesis, Milei se definió como un gestor pragmático, dispuesto a adoptar decisiones complejas antes que sostener debates teóricos interminables. “A mí me contrataron para resolver problemas, no para hacer onanismo de análisis económicos”, reiteró, en una frase que resonó entre los presentes. Según su interpretación, la Argentina atravesó entre marzo y octubre “una breve temporada en el infierno”, marcada por tensiones políticas y cambiarias, pero de la que —aseguró— el Gobierno salió con aprendizajes y señales de estabilidad.

En el final, el Presidente volvió al terreno electoral. Planteó que el resultado de octubre será determinante para consolidar su programa y sostuvo que su administración ya demostró capacidad de ajuste y de toma de decisiones. Con ese mensaje político cerrado, buscó reforzar su idea de que el camino del orden fiscal y la disciplina monetaria no sólo es irreversible, sino también la única vía para evitar nuevas crisis.