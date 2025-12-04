Dellasanta a favor de los remiseros le dijo a Viotti: "Tienen que dejar de joderle la vida a la gente"RAFAELA R24N
El concejal electo de LLA fue muy claro: "Es necesario que existan las mismas reglas de juego. Ahora está DiDi, y pronto vendrá Uber. El problema no son las aplicaciones; el problema es la igualdad de condiciones. Del Ejecutivo deben entender que tienen que dejar de afectar la vida de la gente".
