Los remiseros reclaman las mismas reglas que las plataformas y tienen razón

Un grupo de remiseros se congregó frente al Municipio para expresar su descontento con la situación del transporte de pasajeros. La protesta incluyó quema de elementos y el uso de bengalas, exigiendo respuestas del Departamento Ejecutivo en el contexto del debate legislativo sobre la regulación de plataformas digitales de transporte.



Los manifestantes denunciaron la falta de controles y demandaron igualdad de condiciones en el sector. “Queremos igualdad de condiciones”, fue uno de los mensajes más repetidos durante la jornada.

En el Concejo Municipal, el concejal Lisandro Mársico comentó que el proyecto en discusión “es una base”. Mientras continúa el análisis legislativo, enfatizó la necesidad de que el Ejecutivo realice los controles pertinentes. Mársico recordó que el poder legislativo sanciona normas, pero su aplicación depende del Ejecutivo.



El concejal Augusto Rolando indicó que el proyecto ha vuelto a comisión y se abordará con la nueva conformación del Concejo. “El proyecto buscaba avanzar en una regulación, pero no hubo acuerdos”, afirmó, subrayando que el debate permanece abierto.

Darío Solís, representante de los remiseros, subrayó la importancia de regular las plataformas de transporte conforme a las mismas exigencias que los remises en la ciudad. “Si van a regularizarlas, queremos que haya un lugar físico o jurídico en Rafaela, donde el usuario pueda hacer reclamos”, sostuvo, enfatizando la necesidad de equidad en seguros, habilitaciones y requisitos técnicos.



Solís también anunció que el proyecto de derogación de la ordenanza 33-38, que iba a discutirse, ha vuelto a comisión y se presentará nuevamente con la próxima composición del Concejo. “Todavía hay tiempo para dialogar y estamos dispuestos a ser escuchados”, aseguró.

El dirigente cuestionó la discrepancia entre las promesas y las normativas, lo que genera descontento en el sector. “Dicen que harán algo, pero la ordenanza no refleja eso”, manifestó.

Sobre los remiseros que trabajan en plataformas digitales, Solís reconoció que se trata de una cuestión económica. “No estoy de acuerdo, pero comprendo la necesidad”, dijo, advirtiendo que la falta de regulación estatal favorece la situación.

Finalmente, insistió en que su reclamo no va dirigido contra las aplicaciones, sino hacia la exigencia de igualdad de condiciones. “No estamos en contra de las plataformas, pero todos debemos estar bajo las mismas reglas”, concluyó.