Diputados 2025: así quedan los bloques y cuántos legisladores tendrá cada fuerza en la nueva Cámara baja

LLA quedó como primera minoría con 95 diputados.

Unión por la Patria quedó apenas dos bancas debajo, con 93.

Provincias Unidas y PRO+UCR quedaron empatados con 22 legisladores cada uno.

La Casa Rosada evitó que el bloque de gobernadores se consolidara como tercera minoría ampliada.

El nuevo mapa legislativo anticipa negociaciones permanentes y mayorías circunstanciales.

El oficialismo buscará aprovechar su ventaja para avanzar con Presupuesto y reformas.

La presencia del presidente Javier Milei en el palco durante la jura de los nuevos diputados fue mucho más que una señal protocolar: exhibió la satisfacción del oficialismo por haber asegurado la primera minoría en la Cámara baja, un objetivo trabajado con sigilo y precisión en la antesala del nuevo período legislativo. Con la asunción de los 127 legisladores que cumplirán mandato hasta 2029, quedó redefinido el mapa parlamentario que estructurará la discusión política a partir del 10 de diciembre.

La Libertad Avanza (LLA) se convirtió en la fuerza con mayor presencia parlamentaria: sumará 95 diputados, un número considerable que permitirá al oficialismo encarar desde una posición de fortaleza relativa el tratamiento del Presupuesto y las reformas que impulsa Milei. Le sigue de cerca Unión por la Patria (UxP), que retiene 93 bancas y se mantiene como un actor cohesionado, con referentes sindicales, territoriales y figuras de peso político nacional.

El centro de la disputa, sin embargo, se dio por el tercer lugar. Provincias Unidas, el armado que respondía a los gobernadores, buscó consolidar un bloque robusto para transformarse en un polo de poder parlamentario capaz de condicionar al Ejecutivo. Con 22 legisladores, estuvo cerca de sumar al PRO y a la UCR, lo que hubiera configurado una bancada de 40 miembros. Esa posibilidad encendió alarmas en la Casa Rosada, que desplegó una ofensiva silenciosa para frenar ese armado.

La tarea quedó en manos del ministro del Interior, Diego Santilli, y del asesor presidencial Santiago Caputo, quienes encabezaron gestiones para evitar que el bloque de los gobernadores consiguiera volumen propio. El resultado final fue favorable al oficialismo: el PRO, finalmente, logró atraer a su órbita a los diputados “disponibles”, y conformó junto a la UCR y aliados un espacio de 22 bancas, igualando numéricamente a Provincias Unidas y diluyendo el riesgo de un bloque opositor intermedio fortalecido.

De esta forma, el nuevo mapa de la Cámara baja queda ordenado en cuatro grandes polos: LLA (95), UxP (93), Provincias Unidas (22) y PRO+UCR y aliados (22). A ellos se suman bloques más pequeños, que completan la atomización de un recinto que históricamente exige acuerdos transversales: Innovación Federal (7), Independencia (3), Coherencia (3), Elijo Catamarca (3), el Frente de Izquierda (4), Producción y Trabajo (2), y monobloques como Defendamos Córdoba, La Neuquinidad y el Partido Justicialista.

Para el Gobierno, haber asegurado la primera minoría es un triunfo político indispensable. No sólo le permite encarar las discusiones legislativas desde una posición competitiva, sino que también impide que surja un espacio intermedio capaz de condicionar las mayorías circunstanciales. La figura de Martín Menem, como presidente de la Cámara, será central para administrar las tensiones, ordenar debates y tejer acuerdos que permitan transformar los números en capacidad legislativa real.

La composición de los bloques también deja en evidencia una renovación parcial en la representación política. LLA incorporó perfiles diversos, desde libertarios de primera hora hasta dirigentes provinciales y técnicos que se sumaron al oficialismo. UxP, en tanto, exhibe una continuidad con figuras como Máximo Kirchner, Juan Grabois, Agustín Rossi, Pablo Yedlin y Hugo Yasky, entre otros referentes que sostendrán una oposición activa. Provincias Unidas y PRO+UCR combinan gobernadores, exfuncionarios, dirigentes territoriales y referentes de trayectoria nacional, cada uno con intereses propios en la nueva etapa legislativa.

El período que comienza estará marcado por negociaciones permanentes. Ninguna fuerza tiene mayoría propia, y la cercanía numérica entre los principales bloques anticipa un escenario de equilibrio inestable. En ese contexto, el oficialismo apuesta a capitalizar su primera minoría para avanzar en las reformas que considera clave para su programa económico y político.

La nueva Cámara de Diputados, con sus 257 integrantes, promete convertirse en el escenario central de la disputa de poder durante los próximos años. El desafío, tanto para el Gobierno como para la oposición, será transformar los números en estrategias y los acuerdos en políticas concretas.