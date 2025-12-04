Las provincias se suman al boom de deuda en dólares y consolidan el nuevo clima financiero

Santa Fe lanzará un bono bajo legislación de Nueva York por hasta u$s1.000 millones.

Las provincias de Santa Fe, Chubut y Entre Ríos emitirán en conjunto unos u$s1.800 millones.

En noviembre se colocaron más de u$s4.200 millones, récord en la gestión Milei.

Empresas como Capex, Oldelval, Supervielle, BBVA y Vista también emitirán deuda.

La liquidación de dólares de estas operaciones contribuye a la calma cambiaria.

La ley santafesina destina los fondos a infraestructura productiva, social y de seguridad.

El impulso que cobró el mercado de deuda en dólares tras el contundente triunfo legislativo de Javier Milei continúa expandiéndose por el país. A la ola de emisiones corporativas y provinciales que se reactivó con fuerza en noviembre ahora se suma Santa Fe, que buscará captar hasta u$s1.000 millones mediante un bono bajo legislación de Nueva York. La operación, que será licitada en los próximos días, confirma tanto el renovado interés de los inversores por activos argentinos como el objetivo de varias administraciones provinciales de aprovechar el contexto para financiar infraestructura y reorganizar pasivos.

De acuerdo con estimaciones del sector financiero, las emisiones provinciales inminentes —entre ellas las de Santa Fe, Chubut y Entre Ríos— rondarán los u$s1.800 millones. Ese monto se sumará a los más de u$s4.200 millones colocados en noviembre, un récord desde la llegada de Milei a la presidencia. En aquel mes, la Ciudad de Buenos Aires emitió u$s600 millones, mientras que el resto correspondió principalmente a empresas energéticas. La tendencia continuará en los próximos días con nuevas operaciones: Capex y Oldelval planean colocar u$s50 millones cada una, y los bancos Supervielle y BBVA apuntan a u$s20 millones por entidad. Vista Energy, por su parte, reabrirá un bono ya existente para captar más divisas.

Si bien algunas de estas emisiones corresponden a montos menores, todas profundizan una dinámica que el mercado financiero atribuye al cambio de expectativas tras el resultado electoral y al rumbo económico planteado por el oficialismo. La percepción de un mayor orden macroeconómico, combinada con señales de disciplina fiscal, generó un clima de optimismo que se refleja en la búsqueda de financiamiento en moneda dura por parte del sector público y privado.

Esta reactivación también está teniendo un impacto concreto sobre el mercado cambiario. Una vez realizadas las colocaciones, las empresas y provincias que reciben los dólares deben liquidar una parte o la totalidad en el mercado oficial para obtener pesos y cubrir obligaciones domésticas. Esa inyección adicional de divisas contribuye a estabilizar el tipo de cambio, un factor clave en la estrategia económica del Gobierno. Analistas señalan que las recientes liquidaciones ayudaron a explicar la calma que prevaleció en la plaza cambiaria durante noviembre.

Una apuesta ambiciosa de Santa Fe

Desde el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro confirmaron que el título de deuda que saldrá al mercado internacional tendrá un plazo promedio de 7,5 años y ya fue evaluado por las calificadoras Moody’s y Fitch. Aunque el monto autorizado por ley asciende a u$s1.000 millones, la emisión podría ser menor, dependiendo de las condiciones del mercado y del interés de los inversores.

El tope de endeudamiento fue establecido por una normativa provincial que habilita a Pullaro a tomar crédito para financiar obras de infraestructura y para reestructurar títulos previamente emitidos. La ley detalla además el destino de los fondos: el 50% deberá aplicarse a infraestructura productiva, el 25% a infraestructura social y el 25% restante a proyectos vinculados con la seguridad pública.

Una vez adjudicados los dólares, Santa Fe los transferirá a una cuenta local y procederá a su liquidación en el mercado oficial para hacerse de pesos. Ese flujo permitirá volcar recursos a obras estratégicas y, al mismo tiempo, contribuirá a mantener la estabilidad cambiaria en un período del año caracterizado por una mayor demanda estacional de dinero.

Un cierre de año con calma cambiaria

Diciembre comenzó con una plaza cambiaria estable. En la primera rueda del mes, el tipo de cambio mayorista se mantuvo sin variaciones en $1451,5, aún por debajo del techo de la banda de flotación. Los operadores prevén que, durante las próximas semanas, la combinación de liquidaciones extraordinarias, estacionalidad y el ingreso de divisas de la cosecha fina sostendrá un escenario de relativa tranquilidad.

El boom de deuda provincial y corporativa no solo grafica una mejora en la confianza inversora, sino que también se convierte en un componente central del equilibrio cambiario que el Gobierno busca consolidar. En ese marco, la apuesta de Santa Fe adquiere una dimensión estratégica dentro del mapa financiero que se abre camino en el país.