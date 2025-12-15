El kirchnerismo planta bandera en el Senado con una reforma laboral propia

El kirchnerismo presentó una reforma laboral alternativa en el Senado para confrontar con el proyecto del Gobierno.

El dictamen fue elaborado por Mariano Recalde y Vanesa Siley, con aval de Cristina Fernández de Kirchner.

El texto cuestiona la idea de que la flexibilización laboral genere empleo y apunta al modelo económico.

Propone salario mínimo por encima de la Canasta Básica y paritarias sin topes.

Incluye reducción de la jornada laboral, derecho a la desconexión y ampliación de licencias parentales.

Busca articular una mayoría opositora y fijar una posición común frente a la iniciativa oficial.

El kirchnerismo decidió dar una batalla política y conceptual en el Congreso al presentar en el Senado una reforma laboral alternativa a la impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa busca fijar una posición clara dentro del debate legislativo, marcar diferencias de fondo con el proyecto oficial y convertirse en un eje de articulación para la oposición durante el tratamiento en sesiones extraordinarias.

La estrategia fue definida por el espacio que responde a Cristina Fernández de Kirchner, que optó por avanzar con un dictamen propio cuando la reforma del Ejecutivo llegue al recinto de la Cámara alta. El objetivo no es solo rechazar la propuesta oficial, sino instalar un enfoque distinto sobre el mercado de trabajo, el rol del Estado y la relación entre empleo y modelo económico.

La redacción del proyecto estuvo encabezada por el senador Mariano Recalde y la diputada nacional Vanesa Siley, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Según fuentes parlamentarias, la expresidenta siguió de cerca la elaboración del texto y avaló sus lineamientos centrales. El documento combina una batería de propuestas normativas con un diagnóstico crítico sobre la situación laboral en la Argentina y sobre los efectos del rumbo económico actual.

Desde el inicio, el dictamen plantea una diferencia conceptual con el Gobierno: para el kirchnerismo, el nivel de empleo formal no depende de la flexibilización de derechos laborales, sino del modelo productivo y de crecimiento. En ese marco, cuestiona la premisa oficial de que una reforma de estas características generará más trabajo registrado.

El texto incorpora datos elaborados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Según esas cifras, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 19.164 empleadores y 276.624 puestos de trabajo registrados. Para el espacio opositor, esos números reflejan el impacto del ajuste y del actual esquema económico.

El diagnóstico también pone el foco en el crecimiento del pluriempleo. El kirchnerismo advierte que cada vez más trabajadores se ven obligados a combinar varios empleos para sostener sus ingresos, una situación que, según el texto, genera un fuerte desgaste físico y mental, con consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida.

En ese contexto, el proyecto sostiene que la discusión laboral no puede darse de manera aislada ni por imposición, y que cualquier modificación del régimen vigente debe contemplar el poder adquisitivo, las condiciones reales de trabajo y la estructura productiva. Esa mirada contrasta con el enfoque del Ejecutivo, al que acusan de avanzar de manera unilateral.

En términos políticos, el dictamen busca funcionar como base de negociación con otros bloques no libertarios. Desde el entorno de Recalde y Siley señalan que la intención es sumar apoyos en comisión y construir una mayoría alternativa que exprese una visión distinta sobre el mundo del trabajo.

Entre los principales puntos de la propuesta se destaca la definición del salario mínimo, vital y móvil por encima del valor de la Canasta Básica, como condición para garantizar ingresos suficientes a los trabajadores formales. También se plantean paritarias sin topes ni interferencias del Poder Ejecutivo.

Otro eje central es la forma de pago del salario. El proyecto establece que debe abonarse exclusivamente en dinero, en contraposición a la iniciativa oficial, que habilita el pago parcial en especie. La reducción de la jornada laboral es otro punto clave: se propone pasar de las 48 horas semanales a 42, con jornadas de siete horas diarias, y avanzar luego hacia un esquema de seis horas.

El texto incorpora además el derecho a la desconexión digital, la creación de organismos obligatorios de seguridad e higiene con foco en riesgos psicosociales, la ampliación de las licencias parentales a 90 días para madres y padres, y un capítulo específico para regular el trabajo en plataformas digitales. Con esta iniciativa, el kirchnerismo busca reordenar su discurso laboral y disputar el sentido de una reforma que promete ser uno de los debates más intensos del año legislativo.