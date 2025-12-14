En Europa sueñan con una posible exclusión de Argentina del Mundial 2026

Las investigaciones en curso sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) han captado la atención internacional, pero las repercusiones sobre el organismo y la Selección Argentina, ante la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, son objeto de distorsión en algunos medios.

La FIFA tiene la facultad de sancionar a una federación, incluida la exclusión de torneos, en casos de "injerencia estatal". Sin embargo, el gobierno de Javier Milei ha declarado que no intervendrá en la AFA, independientemente de los resultados de las investigaciones sobre posibles irregularidades financieras que involucran a la entidad presidida por Claudio Tapia.

Pese a esto, medios franceses y españoles han enfatizado la posibilidad de sanciones. RMC Sport informó que la AFA y varios clubes fueron allanados en el marco de una investigación por lavado de dinero, sugiriendo que el escándalo podría afectar la participación de Argentina en el Mundial. Por su parte, Marca tituló: "El escándalo que puede sacar a Argentina del Mundial", alertando sobre la vigilancia de la FIFA ante una posible intervención política.

En otro ámbito, la Finalissima, que había generado expectativas de confirmación para noviembre, aún no tiene fecha definida. Las negociaciones económicas entre las partes se encuentran estancadas, y el potencial enfrentamiento en los octavos de final del Mundial 2026 ha llevado a los entrenadores a rechazar la realización de este partido previo.

Como resultado, la Selección Argentina y España aún no tienen rivales confirmados para la próxima fecha FIFA en marzo, que se considera la última oportunidad para que el técnico Lionel Scaloni realice pruebas antes de la defensa del título obtenido en Qatar 2022.