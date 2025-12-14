Chile le dice un rotundo no a la izquierda populista: Aplastante victoria de José Antonio Kast

José Antonio Kast es electo nuevo presidente de Chile con casi el 60% de los votos

José Antonio Kast, candidato de la derecha chilena, fue elegido presidente en el balotaje de este domingo, obteniendo casi el 60% de los votos frente a la oficialista Jeannette Jara, que alcanzó un 40%. La información preliminar fue divulgada poco antes de las 20:00 horas con el 57,44% de las mesas escrutadas. Más de 15,7 millones de chilenos votaron de manera obligatoria, y aunque hubo algunos reclamos en Santiago, el proceso electoral se desarrolló con normalidad.

Kast, líder del Partido Republicano, asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026 y esperó los resultados en su sede en Las Condes, donde recibió felicitaciones de Jara y del presidente Gabriel Boric. Se anticipa que hablará más tarde en un discurso desde un escenario blindado.

Jara, por su parte, votó en Conchalí y se mostró tranquila mientras aguardaba los resultados en su centro de operaciones en el Hotel Fundador.

En su discurso de campaña, Kast se centró en la seguridad, proponiendo la expulsión de más de 300,000 inmigrantes ilegales y el cierre de la frontera norte, además de prometer un repunte económico. Sin embargo, en el último debate aseguró que mantendrá la ley de 40 horas y otros beneficios sociales. Según una encuesta de Ipsos, el 63% de los chilenos considera que la violencia y el crimen son sus principales preocupaciones.

Aunque Kast no logró explicar claramente su plan para la expulsión de inmigrantes, sugirió que se les “invitará a irse”.

En cuanto a las relaciones internacionales, Kast expresó su deseo de mantener buenas relaciones con los países vecinos, destacando su conexión con el presidente argentino Javier Milei. “Tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien”, afirmó.