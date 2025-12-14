Atlético ganó y vuelve a la Primera Nacional luego de un año en el purgatorio

Le ganó por uno a cero a San Martín de Formosa y vuelve a la segunda categoría del Fútbol Argentino. Fue un año muy duro y este regreso debe ser tomado con la autocrítica necesaria para no cometer los mismos errores que lo llevaron a descender hace tan solo un año. Atlético es un histórico de la segunda categoría y se debe platear objetivos para aspirar a más. La ciudad en su conjunto también debe saber valorar la importancia de tener un equipo en las principales categorías del fútbol Argentino.

Atlético de Rafaela logró un ascenso clave al vencer 1-0 a San Martín de Formosa, acumulando un 2-0 en el global tras repetirse el mismo resultado en el partido de ida. Con este triunfo, La Crema regresa a la Primera Nacional en 2026, después de 13 meses en el Federal A y 35 años sin participar en la segunda categoría del fútbol argentino.

Este regreso se convierte en una revancha para Atlético de Rafaela, que había perdido la final del campeonato ante Ciudad Bolívar, que obtuvo el primer ascenso. La victoria del equipo rafaelino, asegurada por un gol de Facundo Soloa, marca el cierre de una campaña exitosa caracterizada por una racha de seis triunfos consecutivos.

