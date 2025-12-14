Qué premio adicional obtendrá Estudiantes luego de quedarse con el Clausura 2025

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing en una emocionante tanda de penales. Este triunfo no solo le otorga un nuevo título, sino también una serie de beneficios importantes.

Con esta victoria en Santiago del Estero, el equipo jugará el próximo 20 de diciembre, en un horario aún por confirmar, en el estadio San Nicolás frente a Platense por el Trofeo de Campeones. Además, Estudiantes logró el pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El club podría tener la oportunidad de disputar más títulos: si vence en el Trofeo de Campeones, se enfrentará en 2026 a Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, en la Supercopa Argentina, y a Rosario Central, campeón de la Tabla Anual, en la Supercopa Internacional. Un triunfo en estas finales también les permitiría acceder a la Recopa de los Campeones, un torneo recientemente creado entre los campeones nacionales.