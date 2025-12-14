¿Qué es Janucá, en qué consiste, cuál es el origen y cómo se celebra esta fiesta judía?

Janucá es una fiesta judía que comienza en la víspera del día 25 del mes hebreo de Kislev y dura ocho días. La fecha de inicio en el calendario occidental varía de un año a otro, pero suele caer entre finales de noviembre y finales de diciembre.

¿En qué consiste esta festividad?

Janucá (o Hanukkah, transcripción en inglés de la palabra hebrea) representa la determinación del pueblo judío de preservar su religión y el derecho a practicarla. También se la llama Fiesta de las Luces, Fiesta de la Dedicación o Fiesta de los Macabeos.

El origen de Janucá

Janucá conmemora la victoria de los macabeos sobre los sirios y la nueva dedicación del Segundo Templo de Jerusalén alrededor del año 165 a.C.

Por entonces, los judíos estaban gobernados por la dinastía seléucida, un reino greco-sirio que gobernaba Palestina. El rey Antíoco Epífanes había prohibido los rituales judíos y obligado a los judíos a adorar a los dioses griegos. En 168 a. E.C., el amado templo de los judíos fue ocupado y dedicado al culto de Zeus Olimpio.

Tres años más tarde, las fuerzas de Judá Macabeo, cuya familia inició la revuelta, recuperaron Jerusalén y liberaron el Templo. La palabra Hanukkah significa “dedicación” y conmemora la nueva dedicación del Templo de Jerusalén tras la victoria de los guerreros judíos sobre sus opresores.

Cuando los Macabeos comenzaron a preparar el Templo para la nueva dedicación, descubrieron que solo tenían suficiente aceite para iluminar el Templo por una noche. Sin embargo, según el Talmud, el cuerpo de la ley judía, el aceite duró ocho días, hasta que se pudo obtener aceite nuevo. Por eso, cada noche de Janucá se encienden velas para conmemorar el milagro.



Cómo se celebra Janucá

El ritual principal de Janucá es encender un candelabro de una menorá especial de ocho brazos cada noche de la festividad, conmemorando así el milagro de ocho días. La primera noche se enciende una vela del candelabro o hanukkiah. A partir de la segunda noche, se agrega una vela cada noche hasta que el total llega a ocho la última noche.

Las velas se encienden con una vela separada llamada Shamash, que se enciende primero y luego se usa para encender las otras velas. Las velas se colocan en la menorá de derecha a izquierda pero se encienden de izquierda a derecha.

Aunque la mayoría de las personas usan la palabra menorá en el contexto de Janucá, lo que realmente se enciende se llama hanukkiah (ha-noo-kee-ah). Se ve muy similar a una menorá con ocho puntas, pero tiene una novena vela, la Shamash, que se usa para encender las otras velas.



En la actualidad, muchas familias celebran encendiendo el hanukkiah. Se enciende una vela por noche de Janucá, en el orden en el que se lee en hebreo, de derecha a izquierda. Las personas también pueden jugar juegos de dreidel y comer ciertos alimentos como sufganiyot (similar a las rosquillas rellenas con mermelada) y latkes (panqueques de papa frita). Ambos alimentos se fríen en aceite, en conmemoración del milagro del aceite de larga duración de los Macabeos.