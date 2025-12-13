Agustina Kogan, la mujer que quedó en medio del vínculo entre el Kun Agüero y Sofía Calzetti

La escena mediática se agita tras la aparición de Agustina Kogan como la posible tercera en discordia entre Sergio “Kun” Agüero y Sofía Calzetti. La especulación surgió cuando un periodista reveló haber recibido información que vincularía al exfutbolista con la influencer durante un viaje a Miami.

A pesar de que la pareja ha desmentido rumores de separación y ha pedido no alimentar especulaciones, el nombre de Kogan ha cobrado protagonismo en redes sociales y medios, convirtiéndose en el centro de atención en este nuevo capítulo.

Agustina Kogan: la influencer en el ojo del huracán

Kogan, modelo e influencer argentina, cuenta con una notable presencia en Instagram, donde ha acumulado seguidores gracias a su contenido sobre moda, estilo de vida y viajes. Antes de ser asociada con Agüero, había estado en el foco mediático tras un conflicto público con la pareja de otro futbolista, lo que generó especulaciones sobre su conexión con el ámbito deportivo.

En medio de los rumores, Kogan publicó un video en sus redes sociales que muchos interpretaron como una alusión a la situación sin ofrecer declaraciones directas que confirmaran o desmintieran los vínculos involucrados. Mientras tanto, allegados a Agüero y Calzetti reafirmaron que la pareja sigue unida y manejando esta controversia con precaución.

Este episodio ha generado intensos debates entre seguidores, influencers y analistas que han compartido sus teorías y comentarios sobre un drama que entrelaza romance, fama y la viralidad de las redes. Por el momento, el rol de Agustina Kogan en esta historia continúa bajo el escrutinio mediático, transformándose en una figura que rápidamente ha trascendido del ámbito cotidiano al centro de uno de los rumores más sonados del año.