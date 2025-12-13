Milei llevó a Córdoba el festejo electoral y ratificó el rumbo de las reformas

El Presidente celebró en Córdoba el triunfo legislativo de La Libertad Avanza del 26 de octubre.

El oficialismo se impuso en la provincia con el 42,35% de los votos, dejando atrás a referentes históricos.

La visita formó parte del “Tour de la Gratitud”, con recorridas y contacto directo con militantes.

Milei afirmó que su gobierno cumplió todas las promesas de campaña y abrió una nueva etapa de reformas.

Anunció el impulso de cambios en el Presupuesto, el régimen laboral y el Código Penal.

Adelantó un proyecto para penalizar a dirigentes que atenten contra el equilibrio fiscal.

El presidente Javier Milei trasladó este viernes a la ciudad de Córdoba la celebración por el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales del pasado 26 de octubre, un resultado que, según el oficialismo, modificó de manera sustancial el equilibrio de fuerzas en el Congreso y abrió una etapa decisiva para la agenda de reformas que impulsa el Gobierno. Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario encabezó una recorrida por la capital provincial en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, una iniciativa destinada a agradecer el respaldo electoral en los distritos donde el espacio libertario obtuvo resultados destacados.

Córdoba fue uno de los escenarios más simbólicos de ese recorrido. Allí, La Libertad Avanza se impuso con el 42,35% de los votos, con el ahora diputado Gonzalo Roca al frente de la lista, relegando a figuras de peso en la política provincial como el exgobernador Juan Schiaretti, que alcanzó el 28,32% con Provincias Unidas, y Natalia De la Sota, que obtuvo el 8,75%. El resultado consolidó a la fuerza oficialista en un distrito históricamente esquivo para los oficialismos nacionales y se convirtió en una de las claves del nuevo escenario parlamentario.

Durante la caravana por las calles cordobesas, Milei mantuvo contacto directo con sus seguidores, recibió muestras de apoyo y devolvió gestos de cercanía. El clima fue festivo, pero el mensaje presidencial estuvo lejos de limitarse a la celebración. Con el fortalecimiento legislativo como telón de fondo, el jefe de Estado reafirmó el rumbo económico y político de su gestión y aseguró que el resultado electoral validó las decisiones adoptadas desde el inicio de su mandato.

El Presidente sostuvo que su gobierno es el primero “en cumplir todas las promesas de campaña” y afirmó que el respaldo en las urnas habilita el inicio de una nueva etapa. En ese marco, anunció el avance de las denominadas reformas de segunda generación, entre las que mencionó el envío al Congreso del nuevo Presupuesto, la modernización del régimen laboral y el trabajo sobre un nuevo Código Penal. Según explicó, estas iniciativas apuntan a consolidar los cambios estructurales y a dejar atrás lo que definió como prácticas de una “política populista irresponsable”.

Milei también se refirió a las tensiones que rodearon la implementación de su programa económico. Aseguró que, pese a los “intentos de sabotaje” y a las resistencias políticas y sectoriales, la respuesta de la ciudadanía fue clara y ratificó el camino elegido por el Ejecutivo. En esa línea, interpretó el triunfo legislativo como una señal de respaldo no solo a su figura, sino al conjunto de las reformas impulsadas desde la Casa Rosada.

Uno de los anuncios que generó mayor repercusión fue el adelanto de un proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso para establecer sanciones penales a los dirigentes que atenten contra el equilibrio fiscal. Según anticipó el Presidente, la iniciativa prevé penas de prisión de uno a seis años y busca blindar por vía legal uno de los pilares centrales de su programa económico: el orden de las cuentas públicas.

El paso de Milei por Córdoba no será el último. Desde el oficialismo confirmaron que, en los próximos meses, el mandatario visitará otras provincias donde La Libertad Avanza obtuvo triunfos significativos en las legislativas. El objetivo será repetir el gesto de agradecimiento, reforzar la presencia territorial del espacio y sostener el clima político favorable para avanzar con las reformas en el Congreso, donde el Gobierno confía en contar ahora con una correlación de fuerzas más alineada con sus objetivos.