Reordenamiento en la Jefatura de Gabinete: Lanari asciende, Scioli continúa y Devitt asume un rol clave en la “rosca” política

Javier Lanari fue ascendido a secretario de Comunicación y Prensa, aunque el rol de vocero seguirá en manos de Adorni.

El reordenamiento de estructuras amplía el poder operativo de la Jefatura de Gabinete.

Daniel Scioli continuará como secretario de Turismo y Ambiente, ahora en carácter ad honorem y con menor peso administrativo.

Guillermo Devitt asumió como secretario de Asuntos Estratégicos, pieza clave para la relación con el Congreso.

La función de Devitt incluirá coordinación en Defensa, Seguridad Nacional e Inteligencia.

Economía designó además a Federico Ramos Napoli como secretario de Asuntos Nucleares, en el marco del reacomodamiento general.

El Gobierno avanzó este viernes en una reconfiguración de alto impacto dentro de la Jefatura de Gabinete, al oficializar una serie de designaciones que reordenan la arquitectura de poder interna y consolidan la influencia de Manuel Adorni en la estructura comunicacional y política del Ejecutivo. A través de una batería de decretos publicados en el Boletín Oficial, se confirmó el ascenso de Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa, la continuidad ad honorem de Daniel Scioli al frente de Turismo y Ambiente, y el desembarco de Guillermo Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos.

El Decreto 871/2025 formalizó la promoción de Lanari, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario dentro de la misma área. Aunque el nombramiento lo ubica al frente de la Secretaría de Comunicación y Prensa, el rol de vocero presidencial seguirá concentrado en el propio Adorni, que desde su asunción mantiene un esquema centralizado de comunicación. El ascenso de Lanari, sin embargo, no es un simple movimiento administrativo: amplía la estructura de apoyo del vocero, que suma mayor capacidad operativa en un contexto de mensajes calibrados y controlados desde la Jefatura.

Este movimiento se complementa con el Decreto 866/2025, que reordenó áreas sensibles vinculadas a la gestión política y técnica del Gobierno. En la nueva estructura quedaron integradas Coordinación Legal y Administrativa, Asuntos Estratégicos, Secretaría Ejecutiva, Innovación, Ciencia y Tecnología, Turismo y Ambiente, y Comunicación y Prensa. El resultado es una Jefatura de Gabinete más robusta, con mayor capacidad de articulación entre áreas y un poder ampliado para Adorni, que refuerza así su posición como uno de los funcionarios más influyentes del esquema mileísta.

En paralelo, el Gobierno confirmó la permanencia de Daniel Scioli dentro del gabinete. El Decreto 872/2025 estableció su designación ad honorem como secretario de Turismo y Ambiente, cargo que ya ocupaba pero ahora con funciones acotadas. La decisión implica una reducción del peso administrativo y presupuestario del área, ya que las tareas de gestión —como contrataciones, pagos y administración de recursos humanos— quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, reportando directamente a Adorni. Según trascendió, Scioli no habría objetado esta reconfiguración, interpretada puertas adentro como una continuidad formal en un rol más político que operativo.

La presencia del exembajador y exgobernador bonaerense en el equipo de Milei ha sido desde el inicio un gesto de apertura hacia sectores peronistas dialoguistas. Su permanencia bajo un esquema ad honorem parece responder a esa lógica: conservar un puente político sin ampliar estructuras ni presupuestos, en línea con el discurso de austeridad que busca sostener el oficialismo.

Otro movimiento relevante fue la designación de Guillermo Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos, oficializada mediante el Decreto 870/2025. Su desembarco en esta área, clave para la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, fortalece la capacidad política de Adorni en momentos en que el Gobierno necesita alinear apoyos parlamentarios para avanzar con sus proyectos de reforma. Devitt tendrá una tarea de alta sensibilidad: actuar como enlace directo con legisladores, ordenar el flujo de iniciativas hacia el Parlamento y coordinar políticas vinculadas con Defensa, Seguridad Nacional e Inteligencia.

El perfil negociador de Devitt y su experiencia en articulación política fueron determinantes para su llegada a un cargo que se perfila estratégico de cara a los debates legislativos que marcarán el 2026. En un contexto de tensiones con bloques opositores y discusiones abiertas sobre leyes estructurales, su presencia apunta a mejorar la capacidad de diálogo y a dotar de mayor previsibilidad a la dinámica entre Casa Rosada y el Congreso.

En simultáneo, el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, incorporó al abogado Federico Ramos Napoli como secretario de Asuntos Nucleares, tal como lo establece el Decreto 875/2025. Aunque se trata de una designación menor en términos de visibilidad política, forma parte del reordenamiento general que el Gobierno viene impulsando para reforzar áreas técnicas vinculadas a la energía y la planificación estratégica.

Las designaciones de Lanari, Scioli y Devitt componen un movimiento coordinado que concentra más poder bajo la órbita de Manuel Adorni, fortalece el músculo político del oficialismo y ajusta la estructura interna para afrontar un año en el que las negociaciones con el Congreso serán determinantes para la gobernabilidad.