Pullaro enfría el diálogo con la Rosada: "Queremos que nos den respuestas"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se sumó a su par salteño Gustavo Sáenz y marcó distancia con el diálogo que promueve la Casa Rosada, a la que exigió respuestas para que avancen las negociaciones.

"Quisiera sinceramente que nos den respuestas", afirmó Pullaro sobre las conversaciones con el gobierno nacional y explicó por qué hasta ahora no aceptó reunirse con Diego Santilli como hicieron la mayoría de los gobernadores "dialoguistas".

"Con Santilli tengo buena relación. Él fue candidato a gobernador en la lista que encabezaba Horacio Rodríguez Larreta y yo fue candidato a gobernador también, con lo cual tenemos buena relación desde hace mucho tiempo", explicó el santafesino en una conferencia de prensa.

"No es que no me siento con Santilli porque no me quiero sentar. Prefiero que cuando nos sentemos haya dos o tres temas que se puedan resolver", agregó Pullaro respecto al vínculo con el ministro del Interior.

Los dichos de Pullaro y de Sáenz parecen confirmar que a pesar de que Santilli logró restablecer el diálogo con los gobernadores, los hermanos Milei siguen las promesas de fondos y obras para concretar los acuerdos. Se trata de una constante de toda la gestión libertaria.

Entre los temas pendientes, Pullaro mencionó las obras en las rutas nacionales 34, 11, 33, 168 y 178. "Son rutas que están en muy mal estado, que la gente muere, que cada veinte días nosotros tenemos un siniestro vial en esas rutas y hay que invertir", dijo el gobernador, que remarcó que la Provincia reparó 3.400 kilómetros.

Pullaro también mencionó los recortes por parte de Nación a los fondos educativos, a las partidas de alimentos y medicamentos, y la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

El gobernador también aclaró que apoyará la reforma laboral, la impositiva y la del Código Penal que impulsa Milei.

