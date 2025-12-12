Dellasanta y Zafra presentaron el proyecto para reducir los sueldos de los concejales a la mitad

Proyecto de reestructuración salarial en el Concejo Municipal de Rafaela

Los concejales Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra, miembros de La Libertad Avanza, presentaron un proyecto para reformar el sistema de remuneraciones de los ediles y secretarios legislativos en su primer día en funciones.

Dellasanta explicó que la iniciativa busca modificar el mecanismo de actualización de las dietas, sugiriendo que estas ya no se ajusten a la paritaria municipal, sino a un Índice de Remuneración Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que refleja el promedio de salarios en el sector privado. En este sentido, el concejal destacó que mayores ingresos para los legisladores dependerían de la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores.

El edil aseguró que los salarios resultantes serían inferiores a los actuales, enfatizando la necesidad de reducir gastos en el Concejo, y argumentó que la función legislativa debería ser vista como un servicio público, no como una vía para obtener ingresos cómodos. Sostuvo que los concejales deben mantener contacto con el sector privado para estar más en sintonía con la realidad.

Por su parte, Zafra reveló que el proyecto contempla una reducción del 40% en los costos salariales y propone eliminar el aguinaldo, argumentando que la dieta de un legislador no debe equipararse a un salario tradicional. Su enfoque se basa en que los legisladores no cumplen con los requisitos de un empleado formal, lo que justifica un modelo de remuneración diferente.