¿Cuáles son las selecciones más caras?

A medida que se aproxima el Mundial 2026, el interés de los aficionados crece, especialmente tras el reciente sorteo de la fase de grupos. Este torneo se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los aspectos que más intriga a los seguidores es el valor de mercado de los equipos que participarán. Según Transfermarkt, los planteles más costosos son los siguientes:

Inglaterra: Con un valor de más de 1.320 millones de euros, Inglaterra, liderada por figuras como Jude Bellingham y Harry Kane, ha superado a Francia, que había estado en el primer puesto durante un tiempo. Francia: Los subcampeones del mundo tienen un valor de mercado de más de 1.280 millones de euros, con estrellas como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé destacando en su plantel. Brasil: La selección brasileña ocupa el tercer lugar, con un valor de 955 millones de euros, guiada por jóvenes talentos como Vinícius y Rodrygo, bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

En cuanto a la selección argentina, actual campeona del mundo, se encuentra en el octavo puesto, con un valor total de más de 541 millones de euros. Julián Álvarez y Alexis Mac Allister son los jugadores más valorados, ambos por encima de los 100 millones de euros.

Top 10 de las selecciones más caras del Mundial 2026:

Inglaterra - 1.320 millones de euros Francia - 1.280 millones de euros Brasil - 955 millones de euros España - 924 millones de euros Países Bajos - 807 millones de euros Portugal - 803 millones de euros Alemania - 784 millones de euros Argentina - 541 millones de euros Suecia - 494 millones de euros Noruega - 491 millones de euros

El Mundial se perfila como una competencia vibrante, no solo por el fútbol, sino también por los impresionantes valores de los jugadores que pisarán el terreno de juego.